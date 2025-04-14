Altın için sürpriz tahmin Goldman Sachs’tan geldi. ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs analistleri, ons altın fiyatlarına ilişkin tahminlerini yükseltti ve 2026 ortası için 4.000 dolar/ons seviyesine ulaşabileceğini öngördü. UBS stratejisti Joni Teves ise Aralık 2025'e kadar ons başına 3.500 dolara işaret etti. İşte uzmanlardan altın yorumları.
ABD'li dev banka Goldman Sachs, altının geçen hafta yüzde 6,6 artmasının ve fiyatların Pazartesi günü ons başına 3 bin 245 doların üzerine çıkarak yeni bir rekor kırmasının ardından altın için yeni tahmin geldi.
ALTIN FİYATLARI YIL SONU TAHMİNİ
ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, önceki tahmini olan 3 bin 300 doları, beklenenden daha güçlü merkez bankası alımları ve küresel ekonomideki resesyon riskleri gerekçesiyle yukarı yönlü revize etti.
Goldman Sachs, 2025 yılı sonunda altının ons fiyatının 3 bin 700 dolara ulaşmasını bekliyor. Ayrıca, altının işlem aralığı için 3 bin 650 - 3 bin 950 dolar bandı öngörüldü.
Goldman analistleri, bankanın ekonomistlerinin şu anda yüzde 45'lik bir resesyon ihtimali gördüklerini de ekleyerek "Son dönemdeki akışlar yukarı yönde sürpriz yaptı, bu da muhtemelen resesyon riskine karşı korunmak için yenilenen yatırımcı talebini ve riskli varlık fiyatlarındaki düşüşleri yansıtıyor" dedi. Eğer böyle bir senaryo gerçekleşirse "ETF girişleri daha da hızlanabilir ve altın fiyatlarını yılsonuna kadar ons başına 3.880 dolara yükseltebilir" yorumunda bulundular.
Goldman Sachs’ın yayımladığı notta, 2 Nisan’da açıklanan gümrük vergilerinin neden olduğu piyasa dalgalanmaları sonrası altının yüzde 5'e varan düşüş yaşadığı, ancak bu kayıplardan hızla toparlandığı vurgulandı. Banka, bu güçlü performansın altının güvenli liman kimliğini bir kez daha pekiştirdiğini belirtti.
2026’DA ONS ALTIN 4.000 DOLARI AŞAR MI?
Aralarında Lina Thomas'ın da bulunduğu Goldman analistleri altının bu yılın sonuna kadar ons başına 3 bin 700 dolara yükseleceğini ve fiyatların 2026 ortalarında ons başına 4.000 dolara ulaşacağını öngörürken, UBS stratejisti Joni Teves Aralık 2025'e kadar ons başına 3.500 dolara işaret etti.
ONS ALTIN YENİ HAFTAYA REKOR SEVİYEDE
Altın fiyatları, güne rekorla başladıktan sonra geri çekilme yaşadı. Ons altın güne rekorla başladıktan sonra yüzde 0,1 düşüşle ons başına 3 bin 232,45 dolara geriledi. 14 Nisan Pazartesi gününe gram altın güne yüzde 0,2'lik düşüşle başladı. Altının gram fiyatı 3 bin 911 lira seviyesinde işlem görüyor.