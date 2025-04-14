Goldman analistleri, bankanın ekonomistlerinin şu anda yüzde 45'lik bir resesyon ihtimali gördüklerini de ekleyerek "Son dönemdeki akışlar yukarı yönde sürpriz yaptı, bu da muhtemelen resesyon riskine karşı korunmak için yenilenen yatırımcı talebini ve riskli varlık fiyatlarındaki düşüşleri yansıtıyor" dedi. Eğer böyle bir senaryo gerçekleşirse "ETF girişleri daha da hızlanabilir ve altın fiyatlarını yılsonuna kadar ons başına 3.880 dolara yükseltebilir" yorumunda bulundular.