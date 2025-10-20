Yeni Şafak
Altın fiyatlarında ani değişim uyarısı: Çeyrek, gram altın düşer mi, yükselir mi? Uzmanlardan kritik tahmin

20:4120/10/2025, Pazartesi
Altın fiyatlarındaki dalgalanma sürerken yatırımcılar yön arayışında. Geçtiğimiz hafta rekor seviyelere ulaşan altın, yeni haftaya yatay bir başlangıç yaptı. Finans Analisti İslam Memiş, bu hafta için “altın alınmaması gerektiğini” belirterek TCMB faiz kararına dikkat çekti. Peki gram altın düşer mi, yükselir mi? Çeyrek altın fiyatı son durum nedir? İşte 20 Ekim 2025 tarihli güncel altın fiyatları ve uzman yorumları...

Geçen hafta gram altın 6 bin TL’yi, çeyrek altın 10 bin TL’yi aşarak tarihi zirvesini yeniledi. Ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e yönelik gümrük vergisi açıklamaları sonrasında uluslararası piyasalarda satış baskısı arttı.


20 Ekim 2025 Pazartesi günü itibarıyla gram altın 5.743 TL, çeyrek altın 9.959 TL seviyesinde işlem görüyor. Uzmanlara göre yatırımcıların bu dönemde kısa vadeli al-sat işlemlerinde dikkatli olması gerekiyor.


Memiş: “Bu hafta altın almayacağım”

Finans Analisti İslam Memiş, kişisel yatırım stratejisini paylaşarak yatırımcılara uyarıda bulundu:


“Gram altın tarafında 6.200 TL direnç, 5.900 TL destek olarak takip edilecek. Bu haftanın özelinde bu bant aralığını izliyorum. Bu hafta altın alacak mıyım? Tabii ki

hayır.”


Memiş, 23 Ekim Perşembe günü açıklanacak TCMB faiz kararının piyasalar açısından belirleyici olacağını da vurguladı.


Haftayı ikiye ayırıyoruz: Perşembeden önce ve perşembeden sonra. O gün ve sonrasında piyasalarda sert fiyat farklılıkları görebiliriz.”



Altın fiyatları (20 Ekim 2025)


Gram altın alış: 5.866 TL

Gram altın satış: 5.872 TL


Çeyrek altın alış: 10.090 TL

Çeyrek altın satış: 10.211 TL


Cumhuriyet altını alış: 40.238 TL

Cumhuriyet altını satış: 40.662 TL


Not: Fiyatlar anlık olarak değişkenlik gösterebilmektedir.



Dolar ve petrol cephesinde sakin seyir


TCMB verilerine göre dolar/TL bugün alışta 41,8474, satışta 42,0151 seviyesinde.

Uluslararası piyasalarda euro/dolar 1,1661, sterlin/dolar 1,3422, Londra Brent petrolü ise yüzde 0,8 düşüşle 60,8 dolar seviyesinden işlem görüyor.


Uzmanlardan yatırımcıya uyarı


Piyasa analistlerine göre, TCMB faiz kararı öncesinde altın ve dövizde ani hareketler yaşanabilir. Uzmanlar, kısa vadeli yatırım yerine uzun vadeli bir stratejinin daha güvenli olacağını belirtiyor.

