Altın fiyatlarında ani değişim uyarısı: Çeyrek, gram altın düşer mi, yükselir mi? Uzmanlardan kritik tahmin





Memiş: “Bu hafta altın almayacağım”

Finans Analisti İslam Memiş, kişisel yatırım stratejisini paylaşarak yatırımcılara uyarıda bulundu:





“Gram altın tarafında 6.200 TL direnç, 5.900 TL destek olarak takip edilecek. Bu haftanın özelinde bu bant aralığını izliyorum. Bu hafta altın alacak mıyım? Tabii ki

hayır.”





Memiş, 23 Ekim Perşembe günü açıklanacak TCMB faiz kararının piyasalar açısından belirleyici olacağını da vurguladı.





“Haftayı ikiye ayırıyoruz: Perşembeden önce ve perşembeden sonra. O gün ve sonrasında piyasalarda sert fiyat farklılıkları görebiliriz.”



