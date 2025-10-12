Altın piyasasındaki son gelişmeler yatırımcıların odağında. ABD’de hükümetin kapanması ve ekonomik belirsizliklerin sürmesiyle güvenli liman talebi artarken, ons altın tarihi zirvelerine yakın seyrediyor. Orta Doğu’da yaşanan siyasi gelişmeler ve Gazze’de sağlanan ateşkes anlaşması da fiyatlar üzerinde etkili oldu. Peki 12 Ekim itibarıyla altın fiyatları ne durumda? Gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını bugün kaç TL’den işlem görüyor? İşte güncel fiyatlar.

ÇEYREK ALTIN FİYATI Çeyrek altın alış fiyatı: 8.646,01 TL Çeyrek altın satış fiyatı : 8.836,42 TL

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR? Gram altın alış fiyatı: 5.403,76 TL Gram altın satış fiyatı: 5.404,54 TL

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR? Yarım altın alış fiyatı: 17.237,99 TL Yarım altın satış fiyatı: 17.672,84 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR? Cumhuriyet altını alış fiyatı: 34.584,05 TL Cumhuriyet altını Satış fiyatı: 35.237,59 TL

TAM ALTIN FİYATI NE KADAR? Tam altın alış fiyatı: 36.551,00 TL Tam altın alış fiyatı: 36.873,00 TL

ATA ALTIN FİYATI NE KADAR? Ata altın alış fiyatı: 37.190,31 TL Ata altın Satış fiyatı: 38.124,32 TL