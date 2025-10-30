Altın fiyatları son dönemde dalgalı seyrediyor. Gümüş de benzer bir grafik izliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında Ajans Bugün programında değerlendirmelerde bulundu. Altında yükseliş yeniden mi başlıyor, yoksa düşüş sürecek mi? İşte uzman isimin yaptığı değerlendirmenin dteayları.
on haftalarda dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları, yatırımcıların “Yükseliş yeniden mi başlıyor, yoksa düşüş sürecek mi?” sorusunu gündeme taşıdı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarına dikkat çeken mesajlar verdi.
ABD-Çin Zirvesi Piyasaları Nasıl Etkiledi?
Trump ve Şi arasında gerçekleşen görüşme, küresel piyasalarda olumlu yansımalar yarattı. Görüşmede gümrük vergilerinin yüzde 57’den yüzde 47’ye düşürülmesi ve Trump’ın 2026 Nisan’ında Çin’e ziyaret planlaması, borsalara destek sağladı. Memiş, bu gelişmelerin altın ve diğer değerli metaller üzerinde geçici iyimserlik yarattığını söyledi.
Gram altın fiyatlarındaki yükseliş, Memiş’e göre bir “manipülasyon fiyatlaması” sonucu gerçekleşti. Ons altın kısa süre içinde 4 bin 282 dolar seviyesine kadar tırmanırken, gram altın 6 bin 282–6 bin 300 TL bandına ulaştı. Panik alımlarının yatırımcılara kısa vadede zarar verdiğini belirten Memiş, uzun vadede altın sahiplerinin kazançlı olacağını vurguladı.
Gram altında kısa vadede 5 bin 555–5 bin 690 TL seviyelerinin takip edilmesi gerektiğini belirten Memiş, düşüşlerin özellikle altın borcu olan veya yatırım fırsatı kollayanlar için fırsat yaratacağını söyledi.
Bakır gibi endüstriyel metallerin teknolojiye olan talep nedeniyle ön plana çıktığını aktaran Memiş, platin ve paladyum gibi metallerin de dikkatle izlenmesi gerektiğini ifade etti.
“Gram altında ikinci alım fırsatı gelebilir”
Memiş, altın piyasasındaki düşüşün ardından kısa vadeli toparlanma sinyalleri beklediğini belirtti:
“Gram altın için 707 liralık sert bir düşüş yaşandı. Kısa vadede tepki alımları muhtemel. Fed sonrası ons altındaki olası yükselişlerle birlikte gram altın fiyatının 5.700–5.800 lira bandına yükselmesi sürpriz olmaz. Kasım ayında ikinci bir alım fırsatı daha bekliyorum.”
Uzman isim, ons altın için 3.800 dolar ve 3.750 dolar seviyelerini ana destek noktaları olarak gösterdi.
“KASIM VE ARALIK’TAN KORKMAYIN”
Küresel belirsizliklere rağmen yatırımcıların panik yapmaması gerektiğini vurgulayan Memiş, “Kasım ve Aralık’tan korkmayın. O gün verilecek mesajlarda ferahlık olacak. İyi insanlar yalnız kalmayacak” dedi. “Altın ve gümüşün manipülasyon yükselişi en çok ev alacaklara yaradı. Nakit ihtiyacı olanlar önümüzdeki altı ay boyunca rahatlar” ifadelerini kullanan Memiş, yatırımcıların sabırlı olmaları gerektiğini söyledi.
“Dolar ve euroda yükseliş sürecek”
Döviz kurlarına da değinen Memiş, dolar/TL’nin resmî olarak 41,96, serbest piyasada ise 42 liranın üzerinde işlem gördüğünü hatırlatarak şunları söyledi:
“Ekim ayında 42 lira seviyesinin üzerine yerleşen dolar/TL kuru, Kasım ayında da yukarı yönlü hareketini sürdürecektir.”
JEOPOLİTİK GERİLİMLER
2026 yılında çok belirsizlikler halen devam ediyor. Jeopolitik gerilimler var. Her ne kadar ticaret savaşı gündemde olsa da aslında Trump'ın karşısında Rusya, İran gibi ülkeler de var ve bu Çin'de müttefik ülkelerden olduğu için bir noktada Çin'i de hedef alıyor.
Özellikle yapay zeka teknolojisinin zirve yaptığı bir dönemde, modern teknolojinin kullanıldığı bir dönemde Çin büyümeye devam ediyor. Bu büyüme Trump'ı rahatsız ediyor. İşte kripto para piyasasıyla ilgili bir merkez üssü kurmayı düşünüyor ama Çin burada birçok hamle yapıyor. İşte insanlar varlıklarını Çin Yuan'ı üzerinden biriktirmeye devam ediyor. Altın alımlarında Çin daha fazla yapmaya devam ediyor ki rezerv paralar niteliğinde Amerika'da 8 bin 133 tonluk bir altın rezervi var. Doları kullanmayan, doları kullanmak istemeyen bir Çin de var karşılarında. Dolayısıyla Çin'le Amerika'nın hikayesi biraz uzayacak gibi duruyor.