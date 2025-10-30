ABD-Çin Zirvesi Piyasaları Nasıl Etkiledi?





Trump ve Şi arasında gerçekleşen görüşme, küresel piyasalarda olumlu yansımalar yarattı. Görüşmede gümrük vergilerinin yüzde 57’den yüzde 47’ye düşürülmesi ve Trump’ın 2026 Nisan’ında Çin’e ziyaret planlaması, borsalara destek sağladı. Memiş, bu gelişmelerin altın ve diğer değerli metaller üzerinde geçici iyimserlik yarattığını söyledi.

Gram altın fiyatlarındaki yükseliş, Memiş’e göre bir “manipülasyon fiyatlaması” sonucu gerçekleşti. Ons altın kısa süre içinde 4 bin 282 dolar seviyesine kadar tırmanırken, gram altın 6 bin 282–6 bin 300 TL bandına ulaştı. Panik alımlarının yatırımcılara kısa vadede zarar verdiğini belirten Memiş, uzun vadede altın sahiplerinin kazançlı olacağını vurguladı.

Gram altında kısa vadede 5 bin 555–5 bin 690 TL seviyelerinin takip edilmesi gerektiğini belirten Memiş, düşüşlerin özellikle altın borcu olan veya yatırım fırsatı kollayanlar için fırsat yaratacağını söyledi.

Bakır gibi endüstriyel metallerin teknolojiye olan talep nedeniyle ön plana çıktığını aktaran Memiş, platin ve paladyum gibi metallerin de dikkatle izlenmesi gerektiğini ifade etti.











