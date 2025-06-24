Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), kent genelinde planlı su kesintileriyle ilgili önemli bir duyuru yaptı. Buna göre, 24 Haziran 2025 Salı günü Ankara'nın bazı mahalle ve sokaklarında su temininde geçici aksaklıklar yaşanacak. ASKİ, kesintiden etkilenecek bölgelerin listesini kamuoyuyla paylaşarak vatandaşları mağduriyet yaşamamaları için tedbirli olmaya çağırdı. Peki, Ankara'da hangi bölgelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 24 Haziran 2025 Salı günü su kesintisi yaşanacak yerler...
Ankara gibi büyük bir metropolde yaşayan milyonlarca insan için su, hayati öneme sahip bir kaynaktır. Ancak, ASKİ su kesintileri nedeniyle sık sık yaşanan su sıkıntısı, vatandaşların günlük yaşamlarını olumsuz etkilemektedir. Özellikle yaz aylarında artan su ihtiyacı ve yaşanan kesintiler, vatandaşların büyük tepkisini çekmektedir. Bu nedenle, ASKİ'nin su kesintilerini minimize etmek için daha etkili çözümler üretmesi gerekmektedir.
Ankara'da yaşanan su kesintileri nedeniyle mağdur olanlar için ASKİ su arıza sorgulama işlemi büyük önem taşıyor. Ankara'da sular ne zaman gelecek sorusunun cevabını bulmak için ASKİ'nin resmi web sitesi veya mobil uygulaması vatandaşlar tarafından sıklıkla ziyaret ediliyor.
ASKİ Çağrı Merkezi ALO 153 hattını arayabilir veya sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Güncel su kesintisi bilgileri için bu kanalları düzenli olarak kontrol etmeniz önemlidir.
Ankara su kesintisi sorgulama ekranı ve bugün hangi ilçelerde su olmayacağı merak ediliyor. Ankara'da yaşanan su kesintileri nedeniyle günlük hayatınız aksıyorsa, ASKİ su arıza sorgulama sistemi size yardımcı olabilir. Peki, Ankara'da su kesintisi hangi ilçelerde olacak? İşte Ankara su kesintisi sorgulama ekranı.
Ankara'da hangi bölgelerde su kesintisi yaşanacak?
İşte 24 Haziran 2025 Salı günü su kesintisi yaşanacak yerler...
Polatlı
Arıza Tarihi: 24.06.2025 08:30:00
Tamir Tarihi: 24.06.2025 19:00:00
Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ Fatih Mahallesi Zübeyde Hanım üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: Fatih Mahallesi Bir Bölümü
Arıza Tarihi: 24.06.2025 11:00:00
Tamir Tarihi: 24.06.2025 16:00:00
Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ Şehitlik Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: Şehitlik Mahallesi Bir Bölümü
Beypazarı
Arıza Tarihi: 24.06.2025 10:15:00
Tamir Tarihi: 24.06.2025 16:00:00
Detay: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi Ayvaşık7-8 Sokakta Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)
Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi Ayvaşık7-8 Sokak Ve Ayvaşık Mahallesinin Bir Kısmı
Çankaya
Arıza Tarihi: 24.06.2025 10:00:00
Tamir Tarihi: 24.06.2025 17:00:00
Detay: Beytepe Mah. Orhangazi bulvarı ile Ertuğrulgazi bulvarı köşe 150 lik düktil boru arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır er:
Etkilenen Yerler: Beytepe mahallesi Orhangazi bulvarı tamamı, 1668 sokak , 5576 sokak, 5577 sokak, Melikşah caddesi ve civarları
Arıza Tarihi: 24.06.2025 11:00:00
Tamir Tarihi: 24.06.2025 14:00:00
Detay: İlkbahar Mahallesi Turan Güneş Bulvarı Milli Savunma Bakanlığı Lojmanları 63’Lük Çelik Boru Arızası Nedeniyle Su Kesintisi Yapılmıştır
Etkilenen Yerler: İlkbahar Mahallesi ve civarı
ETİMESGUT
Arıza Tarihi: 24.06.2025 12:40:00
Tamir Tarihi: 24.06.2025 17:00:00
Detay: Etimesgut İlçesi Turkuaz Mahallesi Berat Cadde içerisinde içme suyu hattında oluşan arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: Şehitali Mahallesi Bilgisayarcılar 92 sitesi, Turkuaz Mahallesi bir kısmı
YENİMAHALLE
Arıza Tarihi: 24.06.2025 12:40:00
Tamir Tarihi: 24.06.2025 15:00:00
Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ YUVA MAHALLESİ YUVAYOLUNUN İÇERİSİNDE BULUNAN 110MM ÇAPINDAKİ İÇME SUYU HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.
Etkilenen Yerler: YUVA MAHALLESİ BİOTAMA İVEDİKKENT
AYAŞ
Arıza Tarihi: 23.06.2025 08:35:00
Tamir Tarihi: 23.06.2025 17:00:00
Detay: Ayaş Yağmurdede Ören Mahallesinde Enerji-SA bakım onarım çalışması nedeni ile elektrik kesintisi yapacağından dolayı su kesintisi uygulanacaktır.
Etkilenen Yerler: Ayaş Yağmurdede Ören Mahallesi
BALA
Arıza Tarihi: 23.06.2025 19:00:00
Tamir Tarihi: 24.06.2025 11:00:00
Detay: Aşağıhacıbekir Mahallesi içerisinde doğalgaz çalışması esnasında içme suyu şebeke hattında meydana gelen arıza nedeni ile su kesinti yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Aşağıhacıbekir ve Yukarıhacıbekir Mahalleleri.
ANKARA SU KESİNTİLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Ankara’da bugün su kesintisi olan yerler, Ankara’da bugün su kesintisi var mı? soruları Ankaralılar tarafından günlük olarak sorgulanıyor.
Ankara’da ASKİ su kesintisi olan ilçeler listesini açıkladı. Ankara geneli kesintileri için tıklayın