Ankara'da toplu ulaşıma ücretleri ne kadar?

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından alınan kararla, 24 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla Ankara'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam yapıldı. Bu zam sonucu tam bilet fiyatı 15 TL'den 21 TL'ye yükseldi. Peki Ankara’da öğrenci ve indirimli bileti ne kadar kaç ₺ oldu?

1 / 5 Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) bugün gerçekleştirilen toplantısında, toplu ulaşıma zam yapıldı. Peki, Ankara EGO otobüs, minibüs, metro, toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu, kaç TL zam geldi? İşte 2024 Ankara toplu taşıma zammı sonrası tam ve öğrenci bilet fiyatları.

2 / 5 Ankara'da toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) UKOME toplantısında ulaşım ücretlerine yüzde 40 oranında zam yapılmasına ilişkin karar alındı. Ankara'da tam bilet fiyatı ne kadar oldu? Ankara'da toplu ulaşıma %40 zammın ardından tam bilet 15 TL'den 21 TL'ye çıkacak.

3 / 5 Ankara’da öğrenci bileti ne kadar kaç ₺ oldu? Ankara’da öğrenci bileti de 7 TL 50 kuruştan 10 TL 50 kuruşa yükselecek.

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Ankara’da indirimli bilet ne kadar kaç ₺ oldu? Ankara’da indirimli bilet ise 10.50 TL oldu.

