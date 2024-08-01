Üniversite eğitimini Açık Öğret Fakültesi bünyesinde devam etmek isteyenlerin başvuruda bulunduğu Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) kayıt ücretlerine yüzde 70'e yakın zam geldi. Buna göre, İktisat Fakültesi 2 bin 065, Medya ve İletişim 2 bin 245 TL, Bilgisayar Programcılığı 2 bin 315 TL oldu. İşte 2024-2025 yılında AÖF'e kayıt yaptıracakların bölüm bazında ödemesi gereken öğretim giderleri tutarı.
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) kayıt ücretlerine, yüzde 70'e yakın zam geldi. Sınavsız ikinci üniversite kayıtlarının başlamasıyla birlikte, AÖF programlarına kayıt yaptırmak veya kayıt yenilemek isteyen vatandaşlar yüzde 69'a varan zamlı fiyatlarla karşılaştı.
Yeni eğitim öğretim yılında kayıt ücretlerine yapılan zamla birlikte, geçen yıl dönemlik ücreti 1180 lira olan bölümlerin dönemlik ücreti yüzde 69 artışla 1995 liraya yükseldi.
2023-2024 akademik yılında dönemlik ücreti 1565 lira olan bölümlerin ücretleri ise yüzde 55 zamla 2 bin 430 lira oldu. Önceki dönem 2 bin 80 lira olan yabancı dil eğitimli programların öğretim giderleri ücretleri ise 3 bin 400 lira oldu.
AÖF BÖLÜMLERİ VE ÜCRETLERİ 2024-2025 ÖĞRETİM GİDERLERİ
İşte 2024-2025 yılında AÖF'e kayıt yaptıracakların bölüm bölüm ödemesi gereken tutarlar: