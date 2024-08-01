|
Özgün

Açık öğretim ücretlerine zam geldi! AÖF kayıt ücretleri ne kadar?

17:06 - 1/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
<p>AÖF eğitim giderleri ücreti ne kadar oldu?</p>
AÖF eğitim giderleri ücreti ne kadar oldu?

Üniversite eğitimini Açık Öğret Fakültesi bünyesinde devam etmek isteyenlerin başvuruda bulunduğu Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) kayıt ücretlerine yüzde 70'e yakın zam geldi. Buna göre, İktisat Fakültesi 2 bin 065, Medya ve İletişim 2 bin 245 TL, Bilgisayar Programcılığı 2 bin 315 TL oldu. İşte 2024-2025 yılında AÖF'e kayıt yaptıracakların bölüm bazında ödemesi gereken öğretim giderleri tutarı.

1/ 7

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) kayıt ücretlerine, yüzde 70'e yakın zam geldi. Sınavsız ikinci üniversite kayıtlarının başlamasıyla birlikte, AÖF programlarına kayıt yaptırmak veya kayıt yenilemek isteyen vatandaşlar yüzde 69'a varan zamlı fiyatlarla karşılaştı.

2/ 7

Yeni eğitim öğretim yılında kayıt ücretlerine yapılan zamla birlikte, geçen yıl dönemlik ücreti 1180 lira olan bölümlerin dönemlik ücreti yüzde 69 artışla 1995 liraya yükseldi.

3/ 7

2023-2024 akademik yılında dönemlik ücreti 1565 lira olan bölümlerin ücretleri ise yüzde 55 zamla 2 bin 430 lira oldu. Önceki dönem 2 bin 80 lira olan yabancı dil eğitimli programların öğretim giderleri ücretleri ise 3 bin 400 lira oldu.

4/ 7

AÖF BÖLÜMLERİ VE ÜCRETLERİ 2024-2025 ÖĞRETİM GİDERLERİ

İşte 2024-2025 yılında AÖF'e kayıt yaptıracakların bölüm bölüm ödemesi gereken tutarlar:

5/ 7
6/ 7
7/ 7
#AÖF
#AÖF kayıt ücretleri
#Anadolu Üniversitesi
9 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Açık öğretim ücretlerine zam geldi! AÖF kayıt ücretleri ne kadar?