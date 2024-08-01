2023-2024 akademik yılında dönemlik ücreti 1565 lira olan bölümlerin ücretleri ise yüzde 55 zamla 2 bin 430 lira oldu. Önceki dönem 2 bin 80 lira olan yabancı dil eğitimli programların öğretim giderleri ücretleri ise 3 bin 400 lira oldu.