AÖL sınav tarihleri ve saatleri belli oldu: MEB Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınav takvimi

16:1518/09/2025, Perşembe
MEB Açık Öğretim Lisesi 1. dönem AÖL sınavları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan sınav takvimine göre Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları aralık ayında gerçekleştirilecek. Açık lise sınavı için öğrenciler, üç ayrı oturumda yapılacak sınavlara katılacak. Peki AÖL sınavları tam olarak hangi günlerde düzenlenecek? İşte merakla beklenen AÖL 1. dönem sınav tarihleri ve detaylı takvim…

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan AÖL sınav takvimi, açık öğretim lisesi öğrencileri için merakla beklenen tarihleri netleştirdi. 2025-2026 eğitim dönemi için sınavlar, aralık ayında üç oturum halinde düzenlenecek. Peki, AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak? İşte açıklanan AÖL sınav takvimi ve detayları.

AÖL 1. DÖNEM AÇIK LİSE SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Kurumları 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Yazılı Sınavı oturumlarıyla ilgili şu bilgiler verildi: 1. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da 2. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te, 3. Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da yapılacak.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

e-sınava girecek adaylar 24 Kasım 2025 tarihinden itibaren, Yazılı sınava girecek adaylar ise 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

Adaylar, sınava fotoğraflı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport veya KKTC vatandaşları için KKTC kimlik kartı) ile girecek.

AÖL SINAV PUANI NASIL HESAPLANACAK?

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacaktır.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

