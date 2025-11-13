ASGARİ ÜCRET 2025 SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: Asgari ücret zammı ne kadar olacak, tespit komisyonu ne zaman toplanacak?

KOMİSYON TOPLANACAK

“Geçen dönem asgari ücret net 22 bin 104 liraya yükseldi. Böylece 2002’den bu yana reel olarak yüzde 223 artış oldu. Bu sene de aralık ayında, 2026 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için komisyonumuz toplanacaktır. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını umut ediyoruz.

2016’da başlattığımız asgari ücret desteğini, 2025 için aylık 1000 liraya yükselttik. Sekiz ayda 1.5 milyon işyerine yaklaşık olarak 41.6 milyar lira asgari ücret desteği verdik.

Kamu görevlileri ve emeklilere 2026’da yüzde 11+7, 2027’de yüzde 5+4 oranında zam yapıldı, enflasyon farkı olması halinde aradaki fark da ilave edilecek.

889 iş müfettişiyle uygulanan rehberlik temelli denetim yaklaşımı sayesinde işyerlerinde belirlenen uygunsuzlukların yaklaşık yüzde 90’ı teftiş süresinde düzeltildi. Bu kapsamda, 1.2 milyon çalışana ulaştık. Yapılan teftişlerde, eksik işçilik alacaklarına ilişkin yaklaşık 954 milyon liranın işçilere ödenmesini, vergi ve sigorta primi adı altında da kamuya yaklaşık 540 milyon liranın aktarılmasını sağladık. Mevzuata aykırılığı devam eden iş yerlerine 1.1 milyar lira idari para cezası uyguladık.”