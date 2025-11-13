ASGARİ ÜCRET 2025 SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: Asgari ücret zammı ne kadar olacak, tespit komisyonu ne zaman toplanacak?

Milyonlarca çalışanın gözü 2026 asgari ücret zammında. Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte yeni ücretin ne kadar olacağı merak konusu oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Asgari Ücret Tespit Komisyonu arasında yapılacak görüşmeler öncesi, zam oranına ilişkin beklentiler giderek artıyor.
Asgari ücret zammı için geri sayım başladı! 2026 yılı yaklaşırken, milyonlarca çalışanın maaşına yapılacak artış oranı gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın öncülüğünde kurulacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayında ilk toplantısını gerçekleştirecek.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON GELİŞMELER
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Aralık ayında, 2026 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için komisyonumuz toplanacaktır. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını umut ediyoruz” dedi. Bakanlığının 447.9 milyar liralık 2026 bütçesini Meclis Plan-Bütçe Komisyonu’na sunan Bakan Işıkhan, tüm dünyanın hızla dönüşen bir çalışma hayatıyla karşı karşıya olduğunu, teknolojinin de etkisiyle sosyoekonomik alanda yaşanan köklü değişimlerin, çalışma hayatını yeniden şekillendirdiğini söyledi. Bakan Işıkhan sunumunda asgari ücretten memur ve emekli maaşlarına kadar birçok konuda şu başlıklara dikkat çekti:
KOMİSYON TOPLANACAK
“Geçen dönem asgari ücret net 22 bin 104 liraya yükseldi. Böylece 2002’den bu yana reel olarak yüzde 223 artış oldu. Bu sene de aralık ayında, 2026 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için komisyonumuz toplanacaktır. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını umut ediyoruz.
2016’da başlattığımız asgari ücret desteğini, 2025 için aylık 1000 liraya yükselttik. Sekiz ayda 1.5 milyon işyerine yaklaşık olarak 41.6 milyar lira asgari ücret desteği verdik.
Kamu görevlileri ve emeklilere 2026’da yüzde 11+7, 2027’de yüzde 5+4 oranında zam yapıldı, enflasyon farkı olması halinde aradaki fark da ilave edilecek.
889 iş müfettişiyle uygulanan rehberlik temelli denetim yaklaşımı sayesinde işyerlerinde belirlenen uygunsuzlukların yaklaşık yüzde 90’ı teftiş süresinde düzeltildi. Bu kapsamda, 1.2 milyon çalışana ulaştık. Yapılan teftişlerde, eksik işçilik alacaklarına ilişkin yaklaşık 954 milyon liranın işçilere ödenmesini, vergi ve sigorta primi adı altında da kamuya yaklaşık 540 milyon liranın aktarılmasını sağladık. Mevzuata aykırılığı devam eden iş yerlerine 1.1 milyar lira idari para cezası uyguladık.”
ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Asgari ücret, memur ve emekli maaş zamlarının belirlenmesinde en önemli etken enflasyon oranları oluyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geçtiğimiz hafta yılın son enflasyon raporunu yayımladı. Önceki raporda yüzde 25-29 aralığında öngörülen yıl sonu enflasyon tahmini güncellendi. Yeni rapora göre 2025 yılı sonunda enflasyonun yüzde 31 ila 33 bandında gerçekleşmesi bekleniyor.