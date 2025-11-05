ASGARİ ÜCRET BEKLENTİSİ NETLEŞİYOR: Noktası virgülüne hesaplandı: İşte yeni asgari ücret için masadaki en güçlü rakam

İşte kulislerde dolaşan 5 senaryo

%25 zam senaryosu: Asgari ücrete yüzde 25 zam olması durumunda; yeni asgari ücretin 5 bin 526 TL artışla birlikte 27 bin 630 TL düzeyine ulaşması bekleniyor.

%30 zam senaryosu: Asgari ücrete yüzde 30 zam olması durumunda; yeni asgari ücretin 6 bin 631 TL’lik zamla birlikte 28 bin 735 TL düzeyine ulaşması bekleniyor. Ayrıca bu rakamın en güçlü rakam olma olasılığı da gündemde...

%35 zam senaryosu: Asgari ücrete yüzde 35 zam olması durumunda yeni asgari ücretin, Brüt: 35 bin 107 TL- Net: 29 bin 841 TL olması bekleniyor.

%40 zam senaryosu: Asgari ücrete yüzde 40 zam olması durumunda yeni asgari ücretin, Brüt: 36 bin 407 TL- Net: 30 bin 946 TL olması bekleniyor.

%50 zam senaryosu: Asgari ücrete yüzde 50 zam olması durumunda yeni asgari ücretin, Brüt: 39 bin 8 TL - Net: 33 bin 156 TL olması bekleniyor.