ASGARİ ÜCRET BEKLENTİSİ NETLEŞİYOR: Noktası virgülüne hesaplandı: İşte yeni asgari ücret için masadaki en güçlü rakam

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren yeni asgari ücret için geri sayım başladı. Son beş yılda rekor artışların yaşandığı asgari ücret, 2021’de 2.825 TL iken 2025’te sekiz katına yaklaşan seviyeye ulaştı. 2026 yılı için beklentiler şekillenmeye başlarken, ekonomistler ve sendikalar yüzde 25 ila 30 arasında bir artışın “gerçekçi denge noktası” olduğunu belirtiyor.
2026 asgari ücret zammı için kulislerde hareketlilik arttı. Milyonların gözü, Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda. Ekonomistler, yeni yılda yüzde 25–30 arası bir zam ihtimalinin güçlü olduğunu belirtirken, yüzde 30’luk artış oranı en yüksek olasılık olarak öne çıkıyor. 5 farklı senaryonun konuşulduğu kulislerde, yeni asgari ücretin 25 bin TL seviyesine yaklaşabileceği tahmin ediliyor.
2026 yılı asgari ücreti ne kadar olacak? Milyonların merakla beklediği toplantı için geri sayım başladı. Herkes yeni asgari ücretin ne kadar olacağını konuşuyor.
Asgari ücret toplantısı ne zaman yapılacak, asgari ücret ne zaman açıklanacak?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, her yıl olduğu gibi bu yıl da aralık ayında toplanacak. Bakanlığın ev sahipliğinde yapılacak olan ilk toplantıda aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesi Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı ve işleyişiyle ilgili görüş alışverişinde bulunulacak. 2026 yılı asgari ücreti üç ya da dördüncü toplantıda belirlenmiş olacak.
2026 yılı asgari ücret ne kadar olacak?
Geçtiğimiz yıl yüzde 30 oranında bir artış yapılan asgari ücret için bu yıl da beklentiler en az yüzde 30 yönünde. Ancak yüzde 25,35,40, ve 50 oranları da kulislerde dolaşan rakamlar arasında...
İşte kulislerde dolaşan 5 senaryo
%25 zam senaryosu: Asgari ücrete yüzde 25 zam olması durumunda; yeni asgari ücretin 5 bin 526 TL artışla birlikte 27 bin 630 TL düzeyine ulaşması bekleniyor.
%30 zam senaryosu: Asgari ücrete yüzde 30 zam olması durumunda; yeni asgari ücretin 6 bin 631 TL’lik zamla birlikte 28 bin 735 TL düzeyine ulaşması bekleniyor. Ayrıca bu rakamın en güçlü rakam olma olasılığı da gündemde...
%35 zam senaryosu: Asgari ücrete yüzde 35 zam olması durumunda yeni asgari ücretin, Brüt: 35 bin 107 TL- Net: 29 bin 841 TL olması bekleniyor.
%40 zam senaryosu: Asgari ücrete yüzde 40 zam olması durumunda yeni asgari ücretin, Brüt: 36 bin 407 TL- Net: 30 bin 946 TL olması bekleniyor.
%50 zam senaryosu: Asgari ücrete yüzde 50 zam olması durumunda yeni asgari ücretin, Brüt: 39 bin 8 TL - Net: 33 bin 156 TL olması bekleniyor.
Asgari ücret ne kadar? İşte son 5 yılda yapılan zam oranları
Brüt Aylık Ücret: 26.005,50 TL
Net Aylık Ücret: 22.104,67 TL
İşverene Aylık Maliyet: 30.621,48 TL
Bu düzenlemeyle, asgari ücrette yıllık %30 oranında bir artış oldu.