ASGARİ ÜCRET TEMMUZ 2025 ARA ZAM SON AÇIKLAMALAR! Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, gündeme geldi mi?

Temmuz ayı yaklaşırken milyonlarca çalışan, 2025 yılında asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan konuya dair dikkat çeken bir açıklama geldi. “Enflasyonda düşüş bekliyoruz, ancak olumsuz bir tablo olursa temmuzda ara zam gündeme gelebilir” diyen Bakan Işıkhan’ın bu sözleri, yeni zam ihtimalini yeniden gündeme taşıdı.

1 /6 2025 yılının ikinci yarısı yaklaşırken asgari ücretliler, temmuz ayında bir ara zam olup olmayacağını merak ediyor. Hükümet cephesinden gelen açıklamalar, zam ihtimalini güçlendirdi. Enflasyondaki seyre göre hareket edileceği vurgulanan değerlendirmelerde, temmuzda olası zam için “kapı tamamen kapanmadı”. Peki, asgari ücret temmuz ayında yeniden belirlenecek mi?

2 /6 ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI TEMMUZ 2025? Asgari ücrete ara zam gelecek mi sorusunu, değerlendiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Enflasyonda düşüş bekliyoruz, ancak bir aksilik olursa temmuz ayında ara zam gündeme gelebilir” ifadelerini kullandı.

3 /6 2025 ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ'DA ARA ZAM YAPILACAK MI? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde, gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Asgari ücretle ilgili bir ara zammı konuşmak için çok erken. Zamanı geldiğinde gerekli değerlendirmeyi yaparız. Şu an için çok erken." ifadesini kullandı.

4 /6 ASGARİ ÜCRET NE KADAR 2025 OCAK? Brüt asgari ücret 26.005 lira olurken, asgari ücretin işverene aylık maliyeti 30.556 liraya ulaştı. Net asgari ücret 22 bin 104 TL oldu. Buna göre, brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olan asgari ücretin, 22 bin 104 lira 67 kuruşunu net asgari ücret, 3 bin 640 lira 77 kuruşunu SGK primi ve 260 lira 6 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu.

5 /6 ASGARİ ÜCRET NEDİR? Çalışma hayatına dâhil olan kişiler için her yıl belirlenen asgari ücret miktarı merak konusudur. Asgarinin anlamına bakıldığında bu terimin "en düşük" şeklinde tanımlandığı görülür. Asgari, iş sektörü fark etmeksizin çalışanlara ödenen minimum ücret tutarıdır. Bu tutar, yasal olarak belirlendiğinden işverenler çalışanlarına söz konusu miktarın altında maaş ödemesi yapamaz.