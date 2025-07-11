ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ARA ZAM SON DAKİKA GELİŞMELER: Asgari ücrete ara zam olacak mı, Meclis gündeminde var mı?

Milyonlarca çalışanın merak ettiği “Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılacak mı?” sorusu gündemdeki yerini koruyor. Ocak 2025’te yapılan yüzde 30’luk artışla net 22 bin 104 TL’ye yükselen asgari ücret için ikinci zam ihtimali konuşulsa da, hükümet cephesinden henüz resmi bir adım atılmış değil. İşte mevcut gelişmeler ve beklentiler…
3 Temmuz’da açıklanan memur ve emekli zamlarının ardından, gözler şimdi asgari ücrette olası ara zamma çevrildi. Ocak ayındaki düzenlemeyle 22.104 TL seviyesine çıkarılan asgari ücrete yönelik yeni bir düzenleme yapılacak mı? Temmuz zammına ilişkin hükümetten herhangi bir resmi açıklama geldi mi?
ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI SON DURUM
Asgari ücret son olarak 2025 yılının Ocak ayında 17 bin lira seviyesinden yüzde 30’luk artışla birlikte 22 bin 104 liraya yükseltildi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada enflasyonda düşüş beklendiğini ve aksilik olursa temmuz ayında ara zammın gündeme gelebileceğini ifade etmişti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz aylarda asgari ücret zammına ilişkin yaptığı açıklamalar;
“Enflasyonda düşüş bekliyoruz, ancak bir aksilik olursa temmuz ayında ara zam gündeme gelebilir” ifadelerini kullandı.
"Kamu sözleşmelerine yoğunlaştık, asgari ücrete ara zammı konuşmak için çok erken."
"Vatandaşlarımızın satın alma gücünü hükümet olarak korumak zorundayız. Enflasyonda düşüşün başladığını göreceğiz. Makro ekonomik veriler de bunu gösteriyor. Ancak olur ya bir aksilik olursa Temmuz ayında da tekrar asgari ücret artışı gündeme gelebilir. Ancak ticaretimizi, ihracatımızı arttırmak amacıyla asgari ücreti bir yıl süreyle belirledik. İhracatçıdan bu yüzden alkış aldık. İşveren de geleceğini görmek zorunda."
Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının asgari ücret ara zammına ilişkin yeni bir çalışması ise bulunmuyor. Asgari ücret zammının 2026 yılı Ocak ayında gerçekleştirilmesi bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama gelmesi halinde haberimiz güncellenecek.
ARA ZAM YAPILAN YILLAR
2022 yılına kadar asgari ücret her yıl yalnızca bir kez, Ocak ayında belirlenirken, bu düzen ilk kez 2022'de değişti. Yükselen enflasyon nedeniyle, o yıl hem Ocak hem de Temmuz aylarında olmak üzere iki kez zam yapıldı. Ocak ayında asgari ücrete yüzde 50 oranında artış gelirken, Temmuz ayında ek olarak yüzde 30 zam uygulandı. 2023 yılında da asgari ücrete iki kez zam yapıldı. Ocak ayında yüzde 54,66 oranında artış uygulanırken, Temmuz ayında ise yüzde 34,04’lük bir ek zam gerçekleştirildi.
Ancak 2024 yılıyla birlikte asgari ücrette yılda bir kez zam uygulamasına geçildi. 2024 Ocak ayında asgari ücrete yüzde 49 oranında zam yapıldı (2023 yılı enflasyonu yüzde 64,77 olarak açıklanmıştı). 2025 yılı başında ise asgari ücret yüzde 30 artırılarak brüt 26.005 TL’ye, net olarak da 22.104 TL’ye yükseldi. 2024 yılı sonunda açıklanan yıllık enflasyon ise yüzde 44,38 oldu.