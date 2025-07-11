ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ARA ZAM SON DAKİKA GELİŞMELER: Asgari ücrete ara zam olacak mı, Meclis gündeminde var mı?

ARA ZAM YAPILAN YILLAR

2022 yılına kadar asgari ücret her yıl yalnızca bir kez, Ocak ayında belirlenirken, bu düzen ilk kez 2022'de değişti. Yükselen enflasyon nedeniyle, o yıl hem Ocak hem de Temmuz aylarında olmak üzere iki kez zam yapıldı. Ocak ayında asgari ücrete yüzde 50 oranında artış gelirken, Temmuz ayında ek olarak yüzde 30 zam uygulandı. 2023 yılında da asgari ücrete iki kez zam yapıldı. Ocak ayında yüzde 54,66 oranında artış uygulanırken, Temmuz ayında ise yüzde 34,04’lük bir ek zam gerçekleştirildi.