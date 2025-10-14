Asgari ücretle milyonların maaşı değişecek! 5 olasılıkla 2026 asgari ücret maaş zammı

2026 yılı asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesinde gözler, enflasyon oranı, refah payı ve ek iyileştirme ihtimallerine çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile TÜRK-İŞ’in görüşmelerinde masaya gelecek zam oranı, milyonlarca çalışan tarafından merakla bekleniyor. Peki, 2026’da asgari ücret ne kadar olacak, zam oranı yüzde kaç olabilir?
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2026 asgari ücret zammı için kritik dönem başladı. Artan hayat pahalılığı ve enflasyon verileri, yeni yılda taban maaşın belirlenmesinde belirleyici olacak. Çalışma Bakanlığı ile işçi ve işveren temsilcileri aralık ayında bir araya gelecek. 4 farklı zam senaryosunun konuşulduğu süreçte, asgari ücretin 20 bin TL’yi aşıp aşmayacağı konuşuluyor.
Asgari Ücret Maratonu Başlıyor: Gözler Aralık Ayında Toplanacak Komisyonda
2026 yılı asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da pazarlık süreci Aralık ayının ilk haftasında başlayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın koordinasyonunda toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 5 işçi (Türk-İş), 5 işveren (TİSK) ve 5 hükümet temsilcisi olmak üzere toplam 15 üyeden oluşacak. Komisyonun ay boyunca dört kez bir araya gelmesi ve tarafların taleplerini, ekonomik verileri masaya koyması bekleniyor. Yeni asgari ücretin Aralık ayının son haftasında karara bağlanarak 2026 yılı boyunca geçerli olacak şekilde açıklanması öngörülüyor.
ENFLASYON BEKLENTİLERİ ZAM PAZARLIĞINA YÖN VERECEK
Asgari ücret görüşmelerinde referans alınacak en önemli veri Orta Vadeli Program (OVP) olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı programa göre, 2025 yıl sonu enflasyon tahmini %28,5 seviyesinde bulunuyor. Bu oran, masadaki pazarlıkların “başlangıç noktası” olarak değerlendiriliyor.
Enflasyon tahminleri aynı zamanda emekli ve memur maaşları için de kritik ipuçları veriyor. Buna göre;
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının yaklaşık %28 civarında olması bekleniyor.
Memurlar ise %11’lik toplu sözleşme zammına ek olarak, %28,5’in üzerindeki fark kadar enflasyon farkı alacak. Böylece toplam artış oranı %17 civarında gerçekleşebilir.
Asgari ücret zammı doğrudan bu oranlara bağlı olmasa da, pazarlıklarda TÜİK’in 3 Ocak 2026’da açıklayacağı yıllık enflasyon verisi belirleyici olacak.
2026 ASGARİ ÜCRET İÇİN 4 FARKLI ZAM SENARYOSU
Pazarlık masasında dört farklı senaryo öne çıkıyor. Hesaplamalar, yıl sonu enflasyon tahmini ve piyasa beklentileri dikkate alınarak yapıldı:
Zam Oranı Yeni Brüt Asgari Ücret (TL) Yeni Net Asgari Ücret (TL)
Mevcut (2025) 26.005 TL 22.104 TL
%28,5 (OVP Hedefi) 33.417 TL 28.403 TL
%35 35.107 TL 29.841 TL
%40 (Beklenti Aralığı) 36.407 TL 30.946 TL
%50 (İşçi Talebi) 39.008 TL 33.156 TL