Asgari ücretle milyonların maaşı değişecek! 5 olasılıkla 2026 asgari ücret maaş zammı

Asgari Ücret Maratonu Başlıyor: Gözler Aralık Ayında Toplanacak Komisyonda

2026 yılı asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da pazarlık süreci Aralık ayının ilk haftasında başlayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın koordinasyonunda toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 5 işçi (Türk-İş), 5 işveren (TİSK) ve 5 hükümet temsilcisi olmak üzere toplam 15 üyeden oluşacak. Komisyonun ay boyunca dört kez bir araya gelmesi ve tarafların taleplerini, ekonomik verileri masaya koyması bekleniyor. Yeni asgari ücretin Aralık ayının son haftasında karara bağlanarak 2026 yılı boyunca geçerli olacak şekilde açıklanması öngörülüyor.