Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 sürekli işçi alımı kura sonuçları açıklandı. Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçlarına göre asıl/yedek olarak adaylar belirlendi. Sonuçların açıklanmasının ardından Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı atama bilgileri nereden öğrenilir? yhgm.saglik.gov.tr 2025 Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 sürekli işçi alımı atama sonuçları öğrenme ekranı...
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Sağlık Bakanlığı kura sonuçları, 17.00 itibariyle işçi sonuç ekranı üzerinden sorgulanabiliyor.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN
BAŞVURU YAPAN ADAYLAR DİKKAT
SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA BİLGİLERİ NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.
Noter kurası sonucu asıl olarak yerleştirme işlemi yapılanlardan, istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar/başvuru yapmayanlar; süresi içerisinde başvuru yapıp da başvuru şartlarını taşımayanlar; ataması yapılıp uygun görülen süre içerisinde göreve başlamayanlar/feragat edenler (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç); atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanlar; göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanlar; İşletme Toplu İş Sözleşmesinin 15 inci maddesi gereğince bir aylık deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenler ile deneme süresinde sözleşmesini feshedenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılabilecektir.
KURA ÇEKİMİNE HANGİ İLDEN BAŞLANACAK?
İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın Bakanlığımızca doğrudan noter kurası ile belirlenecektir. Sağlık Bakanlığı kura çekilişi, illerin trafik koduna göre sıralı şekilde ayrı oturumlarda yapılacak.
Her bir oturumda, başvuru sahipleri arasından birim ve mesleklere göre asıl ve yedek adaylar kurayla belirlenecektir. İllerin Trafik Koduna Kura Çekiliş Sırası: 1-Aydın (09), 2-Elazığ (23), 3-Erzincan (24), 4-Gaziantep (27), 5-Mersin (33), 6-İstanbul (34), 7-Kahramanmaraş (46), 8-Ordu (52), 9-Rize (53), 10-Samsun (55) ve 11-Şanlıurfa (63) ili.