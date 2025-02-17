İstanbul Üniversitesi, AUZEF 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılı bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 17 Şubat Pazartesi itibariyle başladı. Materyal ücreti belli oldu. Kayıt yenileme işlemi, Halkbank Şube/ATM’lerinden ya da AKSİS sistemi üzerinden online olarak ödeme yaptıktan sonra tamamlanacak. Peki, İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar, nereden ödenir? İşte, 2024-2025 AUZEF kayıt ekranı ve ücreti...
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2024-2025 Bahar Yarıyılı kayıt yenileme kılavuzu yayınlandı. Takvime göre, bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri başladı. Peki i AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır, kayıt ücreti ne kadar, nasıl ödenir? İşte, 2024-2025 AUZEF kayıt yenileme ekranı ve ücreti ile ders ekle-sil işlemleri hakkında bilinmesi gerekenler.
AUZEF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME TARİHLERİ NE ZAMAN?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı kayıt yenileme kılavuzu yayınlandı. Böylece AUZEF kayıt yenileme tarihleri belli oldu. Kılavuza göre, AUZEF Bahar Yarıyılı Kayıt Yenileme İşlemleri, 17 Şubat 2025 - 2 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
AUZEF KAYIT YENİLEME VE DERS SEÇİM TAKVİMİ
Kayıt Yenileme İşlemleri: 17.02.2025 - 02.03.2025
Ders Ekle-Sil Tarihleri: 03.03.2025 - 07.03.2025
Üstten Ders Alma Tarihleri: 03.03.2025 - 07.03.2025
AUZEF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
AUZEF kayıt yenileme işlemlerinin nasıl ve nereden yapılacağı en çok merak edilen konular arasındadır. Birçok öğrencinin kayıt yenileme işlemi için yalnızca referans numarası ve dönem ücretini ödemek zorundadır.
Kayıt yenileme işlemi için referans numaranız ile dönem ücretini ödemeniz yeterlidir.
Referans numaranızı almak için http://aksis.istanbul.edu.tr adresinden kullanıcı adı ve şifreniz ile otomasyon sistemine giriş yapınız.
AKSİS otomasyon sistemine http://aksis.istanbul.edu.tr giriş yaptıktan sonra “Harç Bilgileri” kısmından “Referans Numarası’ na ulaşabilirsiniz.
Ödemenizi Referans numarası ile Halkbank Şube/ATM’lerinden gerçekleştirebilir ya da AKSİS sistemi üzerinden online ödeme yapabilirsiniz. Online ödeme işlemini gerçekleştirmek için aynı sayfada yer alan “Ödeme Yap” butonunu tıklayınız.
AUZEF KAYIT YENİLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
AUZEF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?
Öğrencilerden Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı gereği bir yüksek öğretim programında kayıtlı iken ikinci bir üniversite programına kayıt yaptırılması halinde katkı payı öğrencinin kendisi tarafından karşılanır. check Fakültemiz Açıköğretim programlarında öğrenim gören, bütün dönemlerini tamamlayıp dönem uzatan öğrencilerin harçlarına 139,5 TL yansıtılır.
AUZEF materyal ücreti
DERS SEÇİMİ (EKLE-SİL) NASIL YAPILIR?
17 Şubat-2 Mart tarihleri arasında ödeme yapıldıktan sonra ders seçimi işlemleri 24 Şubat 2025 - 2 Mart 2025 tarihleri arasında fakülte tarafından kısa sürede gerçekleştirilecek.
Kayıt yenileme dönemi içerisinde, ödeme yapıldıktan sonra 2016 ve öncesi girişli öğrencilerin ders seçimleri 3 iş günü içerisinde; 2017 ve sonrası girişli öğrencilerin ders seçimleri, gün içerisinde fakülte tarafından yapılacak.
‘’Kayıt Yenilemedi’’ olarak görünen statü, dersler seçildikten sonra ‘’Devamlı Öğrenci’’ olarak güncelle- necek. Devamlı öğrenci statüsüne gelen öğrenciler seçilen derslerini AKSİS-Öğrenim Bilgileri-Ders Alma Listesi sekmesinden kontrol etmelidir.
Ders ekle-sil işlemleri 3 Mart 2025 – 7 Mart 2025 tarihleri arasında öğrenciler tarafından yapılacak. Belirtilen tarihler dışında ekle-sil işlemi yapılamayacak.
Fakülte tarafından seçilen derslerde DD ve DC dersler seçilmemektedir. DD ve DC derSlerini almak isteyen öğrenciler, DD ve DC derslerinin seçim işlemlerini kılavuzun sonunda belirtilen işlem adımlarına göre yapabilmektedir.
DD ve DC derslerini alan öğrenciler dönem içerisinde bu dersten sorumludur. Dönem sonunda bu derslerden alınacak olan en son harf notu geçerli olacak. DD ve DC derslerin seçimi yapılırken bu derslere ait harf notunun düşebileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.
Üstten ders alabilecek öğrenciler, üst dönem derslerini 3 Mart 2025 – 07 Mart 2025 tarihleri arasında kendileri seçecek. Üstten ders alma koşulları kılavuzun sonunda yer almaktadır.