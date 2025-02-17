AUZEF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AUZEF kayıt yenileme işlemlerinin nasıl ve nereden yapılacağı en çok merak edilen konular arasındadır. Birçok öğrencinin kayıt yenileme işlemi için yalnızca referans numarası ve dönem ücretini ödemek zorundadır.

Kayıt yenileme işlemi için referans numaranız ile dönem ücretini ödemeniz yeterlidir.

Referans numaranızı almak için http://aksis.istanbul.edu.tr adresinden kullanıcı adı ve şifreniz ile otomasyon sistemine giriş yapınız.