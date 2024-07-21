Başkent Üniversitesi Ücretleri 2024 Ne Kadar?

Başkent Üniversitesi, öğrencilere sunduğu kaliteli eğitim ve geniş imkanlarla dikkat çekmektedir. Ancak üniversiteye kayıt olmak isteyenlerin en çok merak ettiği konulardan biri de ücretlerdir. Başkent Üniversitesi ücretleri, öğrencinin kayıt olduğu bölüm, program ve yıl gibi faktörlere göre değişiklik göstermektedir. Peki Başkent Üniversitesi fiyatı ne kadar? İşte Başkent Üniversitesi 2024-2025 ücretleri.

1 / 9 Başkent Üniversitesi 2024-2025 akademik yılı ücretleri bu üniversiteye kayıt yaptırmak isteyen adaylar tarafından merak konusu. Başkent Üniversitesi, öğrencilere çeşitli burs imkanları sunmaktadır. Bu burslar, akademik başarı, maddi durum veya özel yetenekler gibi farklı kriterlere göre verilir. Üniversitenin burs ofisi, öğrencilere burs başvuruları hakkında detaylı bilgi vermektedir. İşte Başkent Üniversitesi ücretleri.

2 / 9 Başkent Üniversitesi geçen yıl 345 bin TL olan Tıp ve Diş Hekimliği fakülteleri eğitim ücretlerine zam yapıldı.

3 / 9 Bu fakültelerin 2024-2025 eğitim ücreti 820 bin TL. Başkent Üniversitesi'nin ücret duyurusunda "2024 yılı girişli yeni öğrencilerin önlisans ve lisans programları eğitim ücretleri bahar yarıyılı başında yeniden değerlendirilecektir" denildi.



4 / 9 Başkent Üniversitesi'nin mühendislik fakültesi 615 bin, eczacılık ise yüzde 10 KDV dahil 710 bin TL

5 / 9

6 / 9

7 / 9

8 / 9 2024-2025 YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ EĞİTİM ÜCRETLERİ