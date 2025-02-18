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Bayern Münih Celtic maçı hangi kanalda?

Bayern Münih Celtic maçı hangi kanalda?

20:5818/02/2025, Salı
G: 18/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında bu akşam alma devi Bayern Münih, sahasında Celtic'i konuk edecek. Finale giden yoldaki en kritik maçlardan biri olan Bayern Münih Celtic mücadelesinin hangi kanalda canlı yayınlanacağını ve maçtan son gelişmeleri sizlere aktarıyoruz.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu rövanş maçları bu akşam yapılacak. Bayern Münih ile Celtic'in karşı karşıya geleceği mücadele saat 23.00'da başlayacak. İlk maçtan 2-1'lik skor ile galip ayrılan Alman ekibi, ev sahibi avantajıyla Celtic karşısında 3 puana ulaarak üst turu kovalayacak.

BAYERN MÜNİH CELTİC MAÇI HANGİ KANALDA?


UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile Celtic Allianz Arena'da karı karşıya gelecek. Saat 23.00'da başlayacak maç TRT Spor kanalından canlı yayınlanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE RÖVANŞ MAÇLARI BAŞLIYOR


UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu, 18-19 Şubat tarihlerinde oynanacak rövanş maçlarıyla tamamlanacak.


Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off aşaması rövanş maçları, bugün ve 19 Şubat Çarşamba günü oynanacak.


UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu rövanş karşılaşmalarının (TSİ) programı ve ilk maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:


18 Şubat Salı:

20.45 Milan - Feyenoord: 0-1

23.00 Atalanta - Club Brugge: 1-2

23.00 Bayern Münih - Celtic: 2-1

23.00 Benfica - Monaco: 1-0

19 Şubat Çarşamba

20.45 Borussia Dortmund - Sporting CP: 3-0

23.00 Paris Saint-Germain - Brest: 3-0

23.00 PSV Eindhoven - Juventus: 1-2

23.00 Real Madrid - Manchester City: 3-2


BAYERN MÜNİH CELTİC CANLI


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