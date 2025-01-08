Bedelli askerlik yerleri için gözler Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Bedelli askerlik başvurusu yapmış olan vatandaşlar, belirli dönemlerde yapılan değerlendirme sonucunda askerlik yapacakları birliğe yönlendirilirler. Bu süreçte en çok merak edilen konulardan biri de askerlik yapılacak birliğin nerede olacağıdır. Vatani görevini yapmak için artık gün sayan vatandaşlar "2025 bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyorlar.

1 /5 Bedelli askerlik yerlerinin açıklanması, genellikle ilgili dönemdeki başvuruların değerlendirilmesinin ardından Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyurularla gerçekleşir. 2025 ocak ayı askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt aranıyor.

2 /5 Askerlik celp tarihi ve askerlik yeri duyurusu e-Devlet sistemi üzerinden ve askerlik şubelerinde yapılır. Bedelli asker olarak sevk edilen vatandaşlar, bu duyuruları takip ederek kendilerine ayrılan birliği ve sevk tarihini öğrenebilirler. Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? 2025 Bedelli askerlik ve sevk tarihleri ne zaman belli olacak? 2025 Ocak celbi askerlik yerleri nasıl ve nereden sorgulanır?

3 /5 BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre; bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel askerlik eğitimini yapacakları birlikleri 2025 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacak. Kesin tarih açıklandığında haberimizden öğrenebilirsiniz. Geçtiğimiz yıl bedelli askerlik yerleri 25 Ocak 2025 tarihinde ilan edilmişti.

4 /5 BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR? E-Devlet sayfasındaki ''Kurumlar'' başlığı altında yer alan Milli Savunma Bakanlığı “Er Sınıflandırma, Yedek Astsubay, Yedek Subay ve bedelli sınıflandırma Sonucunu Sorgulama” hizmetlerinden askerlik bilgilerine ulaşabilirsiniz. BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI

