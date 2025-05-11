Beşiktaş’ta başkanlık seçimi heyecanı yaşanıyor. Beşiktaş’ta olağan seçimli genel kurul toplantısı başladı. Beşiktaş’ta başkan olmak için mevcut başkan Serdal Adalı ve başkan adayı Gürkan Aksoy yarışıyor. BJK başkanlık seçiminde 27 bin 588 üye oy kullanma hakkına sahip. 30 sandıkta oy verme işlemleri başladı. Beşiktaş başkanı kim oldu? Beşiktaş başkanlık seçimini kim kazandı? Oy sayımı saat kaçta başlayacak, sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Siyah-Beyazlılar’da olağan seçimli genel kurul toplantısı bugün gerçekleştiriliyor. Başkan Serdal Adalı, Gürkan Aksoy’la genel kurulda başkanlık için yarışıyor. Toplantı, Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu’nda saat 10.00’da başladı.
Beşiktaş başkanlık seçiminin yanı sıra kongrede denetim kurulu, disiplin kurulu, seçme ve sicil kurulu seçimleri de düzenlenecek.
Başkan adaylarından Gürkan Aksoy 7 numaralı sandıkta kongrede oyunu kullandı. Üyeler 30 sandıkta oy kullanabilecek. Peki Beşiktaş başkanlık seçimini kim kazandı? İşte, seçim sonuçlarına ilişkin detaylar.
Beşiktaş’ın yeni başkanı ne zaman belli olacak?
Oy verme işlemi saat 17.00'de tamamlanacak ve Beşiktaş’ın yeni başkanı belli olacak. Kongrede ayrıca denetim kurulu, disiplin kurulu, seçme ve sicil kurulu seçimleri de yapılacak.
SERDAL ADALI YÖNETİM KURULU LİSTESİ
Asıl üyeler: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Kaan Kasacı, Uğur Fora, A. Orhan Özalp, Toygun Batallı, Çağatay Abraş, Özkan Arseven, Merve Öztopaloğlu, Mehmet Sarımermer. Yedek üyeler: Aykan Aydın, Aykut Torunoğulları, Turgut Koç, Esra Sayın, İbrahim Şafak Sağlam.
GÜRKAN AKSOY YÖNETİM KURULU LİSTESİ
Asıl üyeler: Levent Önkol, Işık Dumrul, Tolga Bal, İsmail Tatlılık, Feridun Özgiden, Ali Kızıltaş, Cem Şendur, Safiye Taylan, Bülent Erunsal, Çetin Yıldırım. Yedek üyeler: Eralp Elmasdiken, Çağıl Geylan, Nihan Tüfekçioğlu, Nurettin Yılgın, Selçuk Akman.
Serdal Adalı kimdir?
Serdal Adalı, 1 Şubat 1964 yılında Adana’da dünyaya geldi. Henüz genç yaşta iş hayatına atılan Adalı, babası Hasan Adalı’nın rahatsızlığı üzerine California Üniversitesi’ndeki lisans eğitimini yarım bırakarak ailesinin de desteğiyle Adalı Holding’i kurdu. Eren Adalı ile hayatlarını birleştiren Adalı’nın iki çocuğu bulunmaktadır.
Adalı Holding’in sahibi olan isim inşaat, servis, lojistik, catering ve enerji alanlarında faaliyet göstermektedir. Beşiktaş’ta Asbaşkan ve ikinci başkanlık gibi görevler üstlenmiştir. Serdal Adalı, Yıldırım Demirören yönetiminde Beşiktaş Asbaşkanı ve Futbol Komitesi Başkanı gibi görevler üstlenmiştir. Adalı, siyah-beyazlı kulüpte ilk görevine 2 Şubat 2010 yılında başlarken 24 Aralık 2011 tarihinde bu görevinden ayrılmıştır.
Görev yaptığı dönemde Ricardo Quaresma, Hugo Almeida, Manuel Fernandes, Simao ve Guti gibi yıldız futbolcuların transferinde önemli pay sahibidir. Adalı, Beşiktaş’taki ikinci döneminde ise 2018 yılında Beşiktaş ikinci başkanı olarak görev yapmıştır. Adalı 2013, 2019 ve 2023 kongrelerinde başkan adayı olduğunu açıklamış ve kaybetmiştir. Adalı, 2024 yılının Aralık ayında yapılan seçimlerde Hüseyin Yücel ile birlikte Beşiktaş Başkan adayı olmuştu.
Gürkan Aksoy kimdir?
Gürkan Aksoy, 1971 yılında İstanbul'da doğmuş bir iş insanı ve finans uzmanıdır. Eğitimini İngiltere'de tamamlamış olan Aksoy, uzun yıllardır Beşiktaş taraftarı ve kulüp üyesidir. Finans, gayrimenkul, yenilenebilir enerji, teknoloji girişimleri ve lojistik sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Aksoy Holding bünyesinde inşaat, finansal danışmanlık ve enerji sektörlerinde şirketleri bulunmaktadır.
2025 yılında Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün olağan seçimli genel kurulunda başkan adayı olarak öne çıkan Aksoy, adaylık için gerekli olan 250 imzayı toplayarak Divan Kurulu'na teslim etmiştir.