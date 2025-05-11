Gürkan Aksoy kimdir?

Gürkan Aksoy, 1971 yılında İstanbul'da doğmuş bir iş insanı ve finans uzmanıdır. Eğitimini İngiltere'de tamamlamış olan Aksoy, uzun yıllardır Beşiktaş taraftarı ve kulüp üyesidir. Finans, gayrimenkul, yenilenebilir enerji, teknoloji girişimleri ve lojistik sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Aksoy Holding bünyesinde inşaat, finansal danışmanlık ve enerji sektörlerinde şirketleri bulunmaktadır.

2025 yılında Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün olağan seçimli genel kurulunda başkan adayı olarak öne çıkan Aksoy, adaylık için gerekli olan 250 imzayı toplayarak Divan Kurulu'na teslim etmiştir.