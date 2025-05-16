Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Bilgisayar nasıl hızlandırılır? Bilgisayar hızlandırma yöntemleri nelerdir?

Bilgisayar nasıl hızlandırılır? Bilgisayar hızlandırma yöntemleri nelerdir?

16:4916/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Zamanla yavaşlayan bilgisayarlar, hem kişisel kullanıcılar hem de profesyoneller için büyük bir sorun hâline geliyor. Neyse ki, sisteminizi yormadan performansını artırmak oldukça mümkün. Bilgisayar hızlandırma yöntemleri arasında hem yazılımsal hem de donanımsal yaklaşımlar var. Bu rehberde, Windows bilgisayarınızı hızlandıracak etkili ayarları sizin için listeledik.

Bilgisaylarlar kullanım süreleri uzadıkça yavaşlayabiliyor. Bilgisayarınız eskisi gibi hızlı çalışmıyorsa bu adımları deneyebilirsiniz.

1. BAŞLANGIÇ PROGRAMLARINI AZALTIN

Bilgisayar açıldığında otomatik olarak çalışan programlar, sistem kaynaklarını tüketerek açılışı yavaşlatır.

Ctrl + Shift + Esc tuş kombinasyonuyla Görev Yöneticisi’ni açın.

Başlangıç sekmesinden kullanmadığınız programları devre dışı bırakın.


2. GEREKSİZ PROGRAMLARI KALDIRIN

Kullanmadığınız uygulamalar yalnızca depolama alanını değil, arka planda çalışarak belleği de meşgul edebilir.

Ayarlar > Uygulamalar menüsünden artık kullanmadığınız yazılımları silin.


3. DİSK TEMİZLİĞİ YAPIN

Geçici dosyalar, sistem artık dosyaları ve çöp kutusu zamanla dolup taşabilir.

Windows’un Disk Temizleme aracını kullanarak bu dosyaları düzenli olarak temizleyin.


4. GÖRSEL EFEKTLERİ KAPATIN

Windows’ta kullanılan animasyonlar hoş görünse de düşük sistemlerde performansı etkileyebilir.

Denetim Masası > Sistem > Gelişmiş Sistem Ayarları > Performans Ayarları bölümüne gidin.

“En iyi performans için ayarla” seçeneğini işaretleyerek animasyonları devre dışı bırakın.


5. ARKA PLANDA ÇALIŞAN GEREKSİZ UYGULAMALARI DURDURUN

Farkında olmadan çalışan uygulamalar sisteminizi yavaşlatabilir.

Ayarlar > Uygulamalar > Yüklü Uygulamalar'a gidin.

İlgili uygulamanın "Gelişmiş Seçenekler" bölümünden arka planda çalışmasını "Hiçbir Zaman" olarak ayarlayın.


#Bilgisayar
#windows
#bilgisayar hızlandırma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Arefe ne zaman? Kurban Bayramı arifesi hangi gün? İşte 2025 bayram tatili takvimi