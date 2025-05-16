Bilgisayar nasıl hızlandırılır? Bilgisayar hızlandırma yöntemleri nelerdir?

Zamanla yavaşlayan bilgisayarlar, hem kişisel kullanıcılar hem de profesyoneller için büyük bir sorun hâline geliyor. Neyse ki, sisteminizi yormadan performansını artırmak oldukça mümkün. Bilgisayar hızlandırma yöntemleri arasında hem yazılımsal hem de donanımsal yaklaşımlar var. Bu rehberde, Windows bilgisayarınızı hızlandıracak etkili ayarları sizin için listeledik.

1 /6 Bilgisaylarlar kullanım süreleri uzadıkça yavaşlayabiliyor. Bilgisayarınız eskisi gibi hızlı çalışmıyorsa bu adımları deneyebilirsiniz.

2 /6 1. BAŞLANGIÇ PROGRAMLARINI AZALTIN Bilgisayar açıldığında otomatik olarak çalışan programlar, sistem kaynaklarını tüketerek açılışı yavaşlatır. Ctrl + Shift + Esc tuş kombinasyonuyla Görev Yöneticisi’ni açın. Başlangıç sekmesinden kullanmadığınız programları devre dışı bırakın.



3 /6 2. GEREKSİZ PROGRAMLARI KALDIRIN Kullanmadığınız uygulamalar yalnızca depolama alanını değil, arka planda çalışarak belleği de meşgul edebilir. Ayarlar > Uygulamalar menüsünden artık kullanmadığınız yazılımları silin.



4 /6 3. DİSK TEMİZLİĞİ YAPIN Geçici dosyalar, sistem artık dosyaları ve çöp kutusu zamanla dolup taşabilir. Windows’un Disk Temizleme aracını kullanarak bu dosyaları düzenli olarak temizleyin.



5 /6 4. GÖRSEL EFEKTLERİ KAPATIN Windows’ta kullanılan animasyonlar hoş görünse de düşük sistemlerde performansı etkileyebilir. Denetim Masası > Sistem > Gelişmiş Sistem Ayarları > Performans Ayarları bölümüne gidin. “En iyi performans için ayarla” seçeneğini işaretleyerek animasyonları devre dışı bırakın.

