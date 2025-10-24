Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) bu sene yoğun ilgi görüyor. Binlerce öğrenci ve velisi 'BİLSEM takvimi belli oldu mı?', 'BİLSEM başvuruları ne zaman yapılır?' sorularının yanıtını araştırıyor. Peki BİLSEM başvuruları ne zaman 2026? BİLSEM takvimi açıklandı mı? İşte ayrıntılar...