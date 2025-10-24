BİLSEM sınavına katılım sağlamak isteyen öğrenciler ve velileri BİLSEM hakkında araştırmalarını hızlandırdı. 2026 yılında BİLSEM’e katılmak isteyen öğrenciler, sınav sürecine dair tüm detayları araştırıyor. Peki, BİLSEM takvimi açıklandı mı? 2026 BİLSEM başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak? İşte BİLSEM 2026 takvimi ve başvuru süreçleri hakkında bilinmesi gerekenler…
Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) bu sene yoğun ilgi görüyor. Binlerce öğrenci ve velisi 'BİLSEM takvimi belli oldu mı?', 'BİLSEM başvuruları ne zaman yapılır?' sorularının yanıtını araştırıyor. Peki BİLSEM başvuruları ne zaman 2026? BİLSEM takvimi açıklandı mı? İşte ayrıntılar...
BİLSEM TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?
Geçtiğimiz sene takvim 23-25 Ekim 2024 tarihlerinde "İl tanılama sınav komisyonlarının oluşturulması" ile başlamıştı. Bu sene henüz BİLSEM takvimi ve kılavuzu yayınlanmadı. Önümüzdeki günler içerisinde yeni takvimin yayınlanması bekleniyor.
BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME SINAVI NE ZAMAN?
Geçen sene ön değerlendirme uygulama randevuları 25 Kasım- 06 Aralık 2024 tarihleri aralığında oluşturulmuş, ön değerlendirme uygulamaları ise 21 Aralık 2024 - 23 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılmıştı. Bu sene de randevu ve sınav oturumlarının benzer tarihlerde uygulanması bekleniyor.
Kılavuz ve takvim yayınladıktan sonra 2026 tarihleri haberimiz içerisine eklenecektir.
BİLSEM NEDİR?
Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM), akademik, sanatsal veya zihinsel alanda özel yetenekli öğrencilerin ilkokul döneminden itibaren destek eğitim programlarına katılabildiği, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel eğitim kurumlarına verilen addır. Öğrenciler burada genel zihinsel, resim ve müzik alanlarında yeteneklerini geliştirme fırsatına sahip olur.