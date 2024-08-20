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BİM 20- 21 Ağustos 2024 aktüel kataloğu yayınlandı! Çift kişilik yatak, tek kişilik yatak ve 3.70 metre çekme karavan bu hafta BİM'de satışta...

13:23 - 20/08/2024 Salı
Yeni Şafak
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20-21 Ağustos 2024 BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Böylece BİM'in Salı ve Çarşamba indirimleri belli oldu. Market zinciri, bu hafta da onlarca indirimli ürünle raflarını yeniliyor. Kataloğa göre Salı günü market ürünleri indirimli fiyatlarla alıcısını bekliyor olacak. Çarşamba günü ise 3.70 metrelik çekme karavan ve yaylı çift kişilik yatak satışa çıkacak. Peki, BİM'de bu hafta neler var? İşte, BİM aktüel 20-21 Ağustos 2024 kataloğu...

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Bim'de bu hafta salı ve çarşamba indirimleri ürünleri belli oldu. Bim bu hafta cuma günü kataloğunu yayımlamadı. Bim'in ürünleri aynı zamanda bim online alışveriş sitesi bim.com.tr adresinden de satışta olacak. BİM aktüel 20 Ağustos 2024 kataloğu içerisinde mutfak ürünleri satışa sunuldu. BİM aktüel 21 Ağustos 2024 kataloğu içerisinde; Flexi Bonel yaylı çift kişilik yatak 3.299,00 TL, 3.70 Metre çekme karavan 229.000,00 TL'den satışa sunulacak. Peki, bu hafta bim'e gelecek ürünler neler? İşte, bim aktüel 20-21 Ağustos 2024 tamamı...

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#bim
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#bim aktüel kataloğu
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