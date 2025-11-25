25-28 Kasım BİM market kataloğu yayınlandı. BİM aktüel ürünler arasında kişisel bakım ürünlerinden oyuncaklara kadar pek çok seçenek bulunuyor. Bim katalog sayfalarını inceleyerek bim de bu hafta hangi ürünlerin indirimde olduğunu görebilir, bim aktüel fırsatları kaçırmadan alışverişinizi planlayabilirsiniz. Bu hafta BİM markete gelen ürünler arasında Altın rimli ayaklı kase ve kurabiyelik setleri, Borcam dikdörtgen fırın tepsisi ve çeşitli saklama kabları yer alıyor. İşte BİM 25-28 Kasım aktüel kataloğunun detayları.

1 /3 BİM mağazalarında haftanın son aktüel kataloğu bugün satışa sunuldu. 25-28 Kasım tarihlerinde mağaza raflarında satışa çıkacak olan yeni aktüel kataloglar ise yayımlandı. Her hafta farklı ihtiyaçlara uygun ürünlerin yer aldığı aktüel kataloglar vatandaşların takibinde yer almaya devam ediyor. İşte 25-28 Kasım BİM aktüel ürünler katalogları...

2 /3 BİM 25-28 Kasım aktüel kataloğu