BİM 30 Eylül Salı aktüel ürünler kataloğu indirimleri belli oldu: Bugün BİM'de neler olacak?

08:5230/09/2025, mardi
BİM 30 Eylül Salı aktüel ürünler kataloğu indirimleri belli oldu. Her hafta çeşitli ürünleri satışa sunan zincir markette bu hafta özellikle çeyiz yapmak veya evini yenilemek isteyenler için 48 parça yemek takımı, çatal-bıçak seti, tencere ve tava takımları olmak üzere birçok ürün yer alıyor. Peki, bu hafta BİM'de başka neler var, indirimde mi, fiyatları ne kadar? Bugün BİM'de neler olacak? İşte indirimli ürünler listesi.

Yeni haftanın 30 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu indirim listesi belli oldu. BİM Salı indirimlerinde toz deterjan, çamaşır parfümü, krem şanti, puding, kahve çeşitleri yer alıyor. Toz deterjan 299 TL'den satışa çıkıyor. Peki BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var, hangi indirimler yer alacak?

BİM AKTÜEL 30 Eylül 2025 KATALOĞU


Jacobs Filtre Kahve Monarch Intense- 189 TL

Çözülebilir Kahve Monarch Gold- 190 TL

Stick Çikolata Merci- 189 TL

Dr. Oetker 2 Kakaolu Puding & Çikolatalı Antep Fıstıklı Puding 394 g – 72,50 TL

Dr. Oetker Krem Şanti 3x72 g – 77,50 TL

Dr. Oetker Meyveli Sos 77 g – 24,50 TL






Dr. Oetker Pudra Şekeri 150 g – 24,50 TL


Dr. Oetker Waffle – 27,50 TL

Kent Boringer Kahve ve Tatlı Şurubu 200 ml (Karamel, Vanilya, Fındık) – 50,50 TL

Ülker %54 Bitter Kuvertür Çikolata 100 g – 157 TL

ABC Toz Deterjan 12 kg- 299 TL

Çamaşır Parfümü- 119 TL





