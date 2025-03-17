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BİM'de bu hafta hangi ürünler var? 18-19-21 indirimli ürünler aktüel kataloğu yayınlandı

BİM'de bu hafta hangi ürünler var? 18-19-21 indirimli ürünler aktüel kataloğu yayınlandı

Tuğba Güner
15:2617/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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BİM aktüel ürünler kataloğu haftanın fırsatlarını kaçırmak istemeyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Her hafta Salı, Çarşamba ve Cuma günleri yayınlanan aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi alışveriş öncesi mercek altına alınıyor. BİM bu hafta satışa sunacağı ürünleri 18-19-21 indirimli ürünler aktüel kataloğunda yayınlandı. İşte BİM'de bu hafta satışa sunulacak indirimli ürünler listesi...

BİM 18,19, 21 Mart aktüel kataloğu yayınlandı. BİM marketlerinde haftalık olarak farklı kategorilerde aktüel ürünler uygun fiyatlara satışa sunuluyor. Ev eşyasından elektroniğe, mobilyadan oyuncaklara çok sayıda ürün BİM aktüel ürünler kataloğunda yerini alıyor. 

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