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BİM'de bu hafta neler var? 17-20 Haziran 2025 aktüel BİM kataloğu

BİM'de bu hafta neler var? 17-20 Haziran 2025 aktüel BİM kataloğu

15:4016/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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BİM’de indirimler sürüyor. BİM’in 17 Haziran 2025 Salı günü geçerli aktüel kataloğunda temizlik ürünleri ve kişisel bakım ürünleri raflarda yer alıyor. BİM’e 20 Haziran 2025 Salı günü ise drone geliyor. Peki, BİM'de 17-20 Haziran kataloğunda hangi ürünlerde indirim var? 17-20 Haziran Salı ve Cuma günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 17-20 Haziran 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık.

BİM 17-18 HAZİRAN AKTÜEL KATALOĞU VE FİYAT LİSTESİ

8 KG Toz Deterjan 335 TL

60’lı Bulaşık Makinesi Kapsülü 289 TL

5 Kg Sıvı Deterjan 195 TL

5 Litre Çamaşır Yumuşatıcısı 169 TL

Sıvı Çamaşır Deterjanı 159 TL





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