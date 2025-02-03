ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünler %25, Çin'den gelen ürünler ise %10 ek gümrük vergisi uygulama kararı, küresel piyasaları derinden hizmetler. Bu gelişme, kripto para birimlerinde belirgin düşüşlere yol açtı. Trump kripto para yatırımcılarını hayal kırıklığına uğrattı. Peki bitcoin ne kadar? Kripto para düşmeye devam eder mi?
Kripto para piyasaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni gümrük vergisi kararlarının ardından önemli bir değer kaybı yaşadı. Bitcoin, üç haftanın en düşük seviyesine inerken, Ethereum ise eylül başından bu yana en düşük seviyesini gördü.
Bitcoin ne kadar?
Bitcoin (BTC), % 6'nın üzerinde değer kaybetti. Dünyanın en büyük ve en bilinen kripto para birimi Bitcoin, 91 bin 441 dolara kadar gerileyerek son üç haftanın en düşük seviyesini kaydetti.
Bitcoin (BTC) ALIŞ: 3.440.158,2799
Bitcoin (BTC) SATIŞ: 3.440.157,9132
Ethereum (ETH) ne kadar kaç dolar?
Ethereum, yüzde 24 değer kaybederek eylül ayı başındaki seviyelerine geri döndü ve 2.494 dolardan işlem görmeye başladı. Kripto para borsalarındaki bu düşüş, Donald Trump'ın açıkladığı yeni gümrük tarifelerinin ardından hızla yayıldı.
Ethereum (ETH) ALIŞ: 91.572,324
Ethereum (ETH) SATIŞ: 91.571,9573
ABD'nin bu ülke üçiyle yaklaşık 1,6 yıllık ticaret hacminin göz önünde bulundurulması, alınan gümrük vergisi kararının küresel ekonomiye önemli yansımaları olması bekleniyor. Uzmanlar, gümrük vergilerinin uzun vadeli ABD dolarının ve faiz oranlarının düşmesine neden olabileceğini, bunun da Bitcoin gibi alternatif varlıklara olan ilgiyi artırabileceğini belirtiyor.
ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu yaptığı açıklamada Meksika ve Kanada'dan gelen ithalata yüzde 25, Çin'den gelen mallara ise yüzde 10 gümrük vergisi getireceğini duyurdu.
Bu kararlar, salı günü yürürlüğe girecek ve ticaretin yoğun olduğu bu ülkeler, hızla misilleme açıklamaları yaptı. Çin, Trump'ın vergilerini Dünya Ticaret Örgütü'ne taşıyacağını duyurdu.
Trump kripto para yatırımcılarını hayal kırıklığına uğrattı
Kripto paralar, 7/24 işlem görebildikleri için küresel piyasalardaki gelişmelere hızlı bir şekilde tepki verebiliyor. Yatırımcılar, gümrük tarifelerinin ekonomik büyümeye, şirket karlarına zarar verebileceğinden ve enflasyonu artırabileceğinden endişe duyuyor. Bu durum, kripto para piyasalarının ciddi bir satış baskısına girmesine neden oldu.
Trump'ın seçim zaferinin ardından, kripto piyasalarında görülen sert yükseliş yatırımcıları heyecanlandırmıştı. Ancak, Trump'ın göreve gelmesinin ardından vaat edilen kripto dostu düzenlemeler henüz hayata geçmedi. Bu durum, yatırımcıların bir kısmında hayal kırıklığı yaratmış ve piyasada bir güven kaybına yol açmış gibi görünüyor.