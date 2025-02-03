ABD'nin bu ülke üçiyle yaklaşık 1,6 yıllık ticaret hacminin göz önünde bulundurulması, alınan gümrük vergisi kararının küresel ekonomiye önemli yansımaları olması bekleniyor. Uzmanlar, gümrük vergilerinin uzun vadeli ABD dolarının ve faiz oranlarının düşmesine neden olabileceğini, bunun da Bitcoin gibi alternatif varlıklara olan ilgiyi artırabileceğini belirtiyor.