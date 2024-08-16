Bolu'nun Göynük ilçesi Bekirfakılar köyü mevkisinde ormanlık alanda dün saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bolu ve çevre illerden çok sayıda itfaiye ekibi, arazöz, dozer ve helikopterler sevk edildi. Yangına ilişikin son durum merak ediliyor. Bolu Göynük'te çıkan orman yangını söndürüldü mü, son durum ne? İşte ayrıntılı bilgiler...
Bolu’da öğle saatlerinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle yaklaşık 100 hektarlık alana yayılan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Ekiplerin, yangını söndürmek için başlattığı çalışma saatlerdir sürüyor. Yangın sebebiyle Yeniköy ile Bekirfakılar köyünde Ayvatlar Mahallesi ve Çaylak köyünde Seferler Mahallesi'nde 281 vatandaşın tedbir amaçlı tahliyesine karar verildi. Akşam saatlerine kadar 118 arazöz, 7 iş makinesi ve 9 helikopter ile müdahale edildi. Gece saatlerinde helikopterler havadan müdahaleye ara verdi. Yangın 12'nci saatinde bölgede etkisini sürdürüyor.
Gece saatlerinde helikopterler havadan müdahaleye ara verdi. Yangın 12’nci saatinde bölgede etkisini sürdürüyor.
Öte yandan, yangın nedeniyle Yeniköy ile Bekirfakılar köyünde Ayvatlar Mahallesi ve Çaylak köyünde Seferler Mahallesi'nin tedbir amaçlı tahliyesine karar verildi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise yangın bölgesinde söndürme çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtilerek, "Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangın nedeniyle tedbir amaçlı 281 vatandaşımızın tahliyesi gerçekleştirilmiştir. Yangında herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.
Vali Kılıç bölgeye gelerek incelemelerde bulundu
Bolu Valisi Erkan Kılıç, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.
Kılıç, yaptığı açıklamada, saat 12.30 sıralarında meydana gelen yangının çıkış nedeninin araştırılacağını söyledi.
Yangını söndürmek için tüm ekiplerin seferber olduğunu belirten Kılıç, şöyle devam etti:
"Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı'nın da bilgisi var. Orman Genel Müdürümüzle de görüşüyoruz. Orman Bölge Müdürümüz ve ekipler burada. Hava desteği de istedik. Şu anda 6 helikopter, Sünnet Gölü'nden su alarak yangına müdahale ediyor. Yangını çevirmek için dozer ve iş makineleri bölgede, diğerleri de gelmek üzere. Su takviyeleri de yapılmış durumda. Tüm tedbirler alındı."
Kılıç, yangın alanına yakın yerleşim yerlerinin olduğunu aktararak, herhangi bir sorun yaşamamak için tahliye çalışması başlattıklarını kaydetti.
Rüzgara göre yangının yönünün değişebildiğini dile getiren Kılıç, "Onun da takibini yapıyoruz. Şu an can ve mal anlamında bir kaybımız yok. Yerleşim yerleri konusunda bir hassasiyetimiz var, takip ediyoruz. Ekiplerimiz sahada. En kısa sürede yangını söndürmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
Kılıç, söndürme çalışmalarının sürdüğünü, rüzgarın yangına müdahaleyi zorlaştırdığını belirtti.
Bölgede 100 hektarlık bir alanın yangından etkilendiğine işaret eden Kılıç, "Bu artabilir. Uçak da istedik. Çanakkale ve ülkemizin farklı yerlerinde ciddi yangınlar var. Orman Bakanlığımız her tarafa yetişmeye çalışıyor. Bu konuda gayret içerisindeler. İmkan varsa gece müdahale konusunda etkili olacaksa hava aracımız varsa (gece görüşlü) onun da buraya gelmesini sağlamaya çalışırız." diye konuştu.
Rüzgarın etkisiyle büyüdü
Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyürken bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle Yeniköy ile Bekirfakılar köyünde Ayvatlar Mahallesi ve Çaylak köyünde Seferler Mahallesi'nin tedbir amaçlı tahliyesine karar verildi.