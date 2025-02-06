Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu geçişlerinde hafif kar yağışı etkili oluyor. Bolu'da etkisini gösteren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Bolu'da yarın (7 Şubat Cuma) okullar tatil olacak mı? Bolu Valiliği'nden kar tatili açıklaması geldi mi? İşte ayrınıtlar...
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Bolu'da kar yağışı başladı. Ekipler karla mücadele çalışması yaparken Meteoroloji'den 19 ile daha kuvvetli kar yağışı uyarısı geldi. Bolu'da okullar tatil mi ? 7 Şubat Cuma Bolu'da okul yok mu?
BOLU OKULLAR TATİL Mİ?
Bolu'da kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.
Vali Abdulaziz Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte etkili kar yağışı ve buzlanma nedeniyle resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil) yarın eğitime ara verildiğini belirtti.
Aydın, kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin de idari izinli sayılacağını kaydetti.
BOLU'DA YARIN 7 ŞUBAT CUMA OKULLAR TATİL OLACAK MI?
Bolu'da yarın için kar tatili haberi henüz duyurulmadı. Meteoroloji uzmanları, Bolu'da kar yağışının birkaç gün daha devam edeceğini öngörüyor. Valilik ve ilgili eğitim kurumları, hava durumunu yakından takip ederek, eğitime verilecek aralarla ilgili güncel bilgileri paylaşacak. Vatandaşlar ve öğrenciler, Bolu Valiliği'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuruları takip edebilir.