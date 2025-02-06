BOLU'DA YARIN 7 ŞUBAT CUMA OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Bolu'da yarın için kar tatili haberi henüz duyurulmadı. Meteoroloji uzmanları, Bolu'da kar yağışının birkaç gün daha devam edeceğini öngörüyor. Valilik ve ilgili eğitim kurumları, hava durumunu yakından takip ederek, eğitime verilecek aralarla ilgili güncel bilgileri paylaşacak. Vatandaşlar ve öğrenciler, Bolu Valiliği'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuruları takip edebilir.