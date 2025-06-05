Borsa İstanbul bugün açık mı, kapalı mı? 5-6-7-8-9 Haziran'da Borsa İstanbul çalışıyor mu, işlem yapılacak mı?

Kurban Bayramı yaklaşırken Borsa İstanbul’un tatil takvimi yatırımcılar tarafından merakla araştırılıyor. 5 Haziran Perşembe günü Arefe, ardından ise dört günlük bayram tatili başlıyor. Peki, Borsa İstanbul Arefe Günü ve bayram süresince açık mı? 5-6-7-8-9 Haziran tarihlerinde borsada işlemler yapılabilecek mi?

1 /3 Yatırımcıların gözü Borsa İstanbul’un resmi tatil takviminde. Kurban Bayramı öncesi piyasaların hangi günlerde açık olacağı merak konusu oldu. Borsa İstanbul, Arefe günü işlem saatleri ile birlikte 6-7-8-9 Haziran tarihlerinde çalışacak mı? İşte BIST’in bayram tatiline ilişkin duyurduğu çalışma düzeni…

2 /3 AREFE GÜNÜ BORSA AÇIK MI, KAPALI MI? Borsa İstanbul; 5 Haziran 2025 Perşembe Kurban Bayramı Arefesi yarım gün tatil sayıldığından dolayı Saat 13:00'e kadar açık olacak.