Borsa İstanbul bugün açık mı, kapalı mı? 5-6-7-8-9 Haziran'da Borsa İstanbul çalışıyor mu, işlem yapılacak mı?

Kurban Bayramı yaklaşırken Borsa İstanbul’un tatil takvimi yatırımcılar tarafından merakla araştırılıyor. 5 Haziran Perşembe günü Arefe, ardından ise dört günlük bayram tatili başlıyor. Peki, Borsa İstanbul Arefe Günü ve bayram süresince açık mı? 5-6-7-8-9 Haziran tarihlerinde borsada işlemler yapılabilecek mi?
Yatırımcıların gözü Borsa İstanbul’un resmi tatil takviminde. Kurban Bayramı öncesi piyasaların hangi günlerde açık olacağı merak konusu oldu. Borsa İstanbul, Arefe günü işlem saatleri ile birlikte 6-7-8-9 Haziran tarihlerinde çalışacak mı? İşte BIST’in bayram tatiline ilişkin duyurduğu çalışma düzeni…
AREFE GÜNÜ BORSA AÇIK MI, KAPALI MI?
Borsa İstanbul; 5 Haziran 2025 Perşembe Kurban Bayramı Arefesi yarım gün tatil sayıldığından dolayı Saat 13:00'e kadar açık olacak.
BAYRAMDA BORSA TATİL Mİ, ÇALIŞIYOR MU?
6-7-8-9 Haziran 2025 tarihlerinde Kurban Bayramı olduğundan dolayı Borsa İstanbul kapalı olacak.