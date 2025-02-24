Borsa İstanbul'da alınan yeni karar ile açığa satış işlemlerinde bugün "yukarı adım" kuralının uygulanacağı duyuruldu. Peki Borsada yukarı adım ne demek? Borsa İstanbul yukarı adım kuralı ne anlama geliyor? İşte detaylar.
Borsa İstanbul'daki sert düşüş sonrası soruşturma başlatılmıştı. Borsa İstanbul, piyasaların işleyişine ilişkin aldığı kararı Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımladı. Alınan yeni karar ile açığa satış işlemlerinde bugün "yukarı adım" kuralının uygulanacağı duyuruldu. Peki borsada yukarı adım ne demek? Borsa İstanbul yukarı adım kuralı ne anlama geliyor?
Borsada açığa satış yukarı adım kuralı nedir?
Sermaye piyasalarında açığa satışta uygulanan kurallardan biri, yukarı adım kuralıdır. Organize bir piyasada işlem gören bir menkul kıymetin işlem sırasındaki fiyatının üstündeki fiyata üst fiyat denir.
'Yukarı adım' (Uptick) kuralı da açığa satış işleminin, hissenin en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden olması kuralı olarak adlandırılır. Hissenin son gerçekleşen fiyatı bir önceki fiyattan daha yüksekse, açığa satış son gerçekleşen fiyat seviyesinden de yapılabilir. Yukarı adım kuralı açığa satış nedeniyle hisse senetlerindeki düşüşleri azaltan bir tedbir olarak uygulanıyor.
Borsada açığa satış kuralı ne demek?
Açığa satış uygulaması, sahip olunmayan hisse senedinin ödünç alınmak sureti ile satılması anlamına gelmektedir. Açığa satış, satıcının elinde olmayan hisse senetlerini satıp, vade sonunda satışını gerçekleştirdikleri hisseleri satın alan kişiye teslim etmeleri işlemidir. Hisselerin düşüşe geçeceğine inanan yatırımcıların kullandığı bir yöntemdir.
İlgili hissenin fiyatının trendine bağlı olarak en son gerçekleşen işlem fiyatı düzeyinden veya bu düzeyin bir adım üzerindeki fiyatlardan yapılabilir. Açığa satış uygulaması, sahip olunmayan hisse senedinin ödünç alınmak sureti ile satılması anlamına gelmektedir.