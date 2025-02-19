UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Dün oynanan dört maçın ardından bugün de 4 karşılaşma ile son 16 turuna kalacak takımlar netleşecek. Borussia Dortmund ile Sporting Lizbon'un karşılaşacağı mücadele için artık az bir süre kaldı. Futbolseveler ise karşılaşmanın hangi kanaldan canlı izlenebileceğini araştırıyor. İşte Dortmund Sporting maçından bilgiler.