UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu rövanş maçları devam ediyor. Bu akşam Borussia Dortmund ile Sporting Lizbon saat TSİ. 20.45'te karşı karşıya gelecek. Peki Borussia Dortmund Sporting maçı hangi kanalda canlı izlenebilecek?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Dün oynanan dört maçın ardından bugün de 4 karşılaşma ile son 16 turuna kalacak takımlar netleşecek. Borussia Dortmund ile Sporting Lizbon'un karşılaşacağı mücadele için artık az bir süre kaldı. Futbolseveler ise karşılaşmanın hangi kanaldan canlı izlenebileceğini araştırıyor. İşte Dortmund Sporting maçından bilgiler.
BORUSSİA DORTMUND SPORTİNG MAÇI HANGİ KANALDA CANLI İZLENECEK?
Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Borussia Dortmund-Sporting ile karşılaşacak. Saat 20.45'te başlayacak mücadele TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİNDE 4 MAÇ OYNANDI
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 4 maç oynandı.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun play-off turu rövanş müsabakalarının ardından Benfica, Bayern Münih, Club Brugge ve Feyenoord, son 16 turuna yükseldi.
Organizasyonda ligdeki 8 maç sonunda ilk 8'e giren Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille ve Aston Villa, doğrudan son 16 turuna adını yazdırmıştı.
Atalanta, Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayern Münih, Milan, PSV, Paris Saint-Germain, Benfica, Monaco, Brest, Feyenoord, Juventus, Celtic, Manchester City, Sporting Lizbon ve Club Brugge ise play-off aşamasında mücadele etmeye hak kazanmıştı.
Play-off turu rövanş müsabakalarında dün alınan sonuçlar ve günün programı şöyle:
Milan (İtalya)-Feyenoord (Hollanda): 1-1
Atalanta (İtalya)-Club Brugge (Belçika): 1-3
Bayern Münih (Almanya)-Celtic (İskoçya): 1-1
Benfica (Portekiz)-Monaco (Fransa): 3-3
- 19 Şubat Çarşamba:
20.45 Borussia Dortmund (Almanya) - Sporting (Portekiz)
23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Brest (Fransa)
23.00 Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere)
23.00 PSV (Hollanda) - Juventus (İtalya)