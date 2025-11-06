Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) 223 personel alımı başvuru şartları belli oldu. KPSS şartları gözetilerek yapılacak iş alımı için şimdiden binlerce aday başvuru hazırlıklara başladı. Alım kapsamında Önlisans ve lisans mezunu mühendis, uzman yardımcısı, teknisyen, büro görevlisi alımı istihdam edilecek. Peki, BOTAŞ İŞKUR personel alımı şartları neler, başvurular ne zaman ve nasıl yapılır? İşte, İŞKUR botaş 223 personel alımı kadro dağılımı ve başvuru tarihleri

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından yayımlanan personel alımı ilanı, iş arayan binlerce adayın gündeminde yer aldı. Farklı kadrolarda istihdam edilmek üzere yapılacak BOTAŞ personel alımı için başvuru tarihleri ve şartlar açıklandı.

BOTAŞ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

BOTAŞ personel alımı başvuruları 10-14 Kasım tarihleri aralığında yapılabilecek.

BOTAŞ PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI NASIL?

Başvurular Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak. Başvuru yapacak adayların ilgili ilanda istenilen KPSS puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekmektedir. Nihai listeye girerek isimleri Teşekkülümüze bildirilen adaylardan yapılacak olan mülakat neticesinde 70 puan altı alanlar "BAŞARISIZ" sayılacaktır. İlanlar, 10.11.2025-14.11.2025 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumunun internet adresinde yayımlanacaktır. KADRO DAĞILIMI İÇİN TIKLAYINIZ







BOTAŞ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

BOTAŞ personel alımı başvuruları Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacak. Başvuru yapacak adayların ilgili ilanda istenilen KPSS puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekmektedir. Nihai listeye girerek isimleri Teşekkülümüze bildirilen adaylardan yapılacak olan mülakat neticesinde 70 puan altı alanlar "BAŞARISIZ" sayılacaktır. İlanlar, 10.11.2025-14.11.2025 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumunun www.iskur.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.



