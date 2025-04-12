Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) bu hafta sonu düzenlenecek sınavlar merak konusu oldu. Hafta sonu üç sınavın yapılması bekleniyor. Bu hafta sonu MEB tarafından yapılacak bir sınav bulunmuyor. Peki, bu hafta sonu hangi sınavlar yapılacak? 12-13 Nisan sınav takvimine dair tüm detayları sizler için derledik!
12-13 Nisan hafta sonu sınav programı, ilgili oturumlara girecek adaylar tarafından mercek altına alındı. ÖSYM, Milli Eğitim Bakanlığı ile açıköğretim sınavları genel olarak Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere hafta sonu gerçekleştiriliyor. Peki 12-13 Nisan sınav var mı, ne sınavı var? Cumartesi ve Pazar günleri hangi sınavlar yapılacak?
HAFTA SONU SINAV TAKVİMİ 12-13 NİSAN 2025
ÖSYM hafta sonu 3 ayrı sınav düzenleyecek. 12 Nisan Cumartesi günü Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2025-DİB-MBSTS) ve Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2025/5), 13 Nisan Pazar günü ise Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) düzenlenecek.
Ayrıca bu hafta sonu 114. dönem ÖGG sınavı yapılacak.
Hafta sonu yapılacak sınavların saatleri
114. dönem ÖGG sınavı - 12 Nisan Cumartesi: 10:00
2025-DİB-MBSTS – 12 Nisan Cumartesi: 14:45
e-YDS 2025/5 – 12 Nisan Cumartesi: 13:45
2025-ALES/1 – 13 Nisan Pazar: 10:15
DİB-MBSTS 44 ildeki 45 sınav merkezinde gerçekleştirilecek. Sınav için 102 bina ve bin 708 salon kullanılacak. Sınav 14.45’te başlayacak. Adaylar saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Adaylara 60 soru için 90 dakika cevaplama süresi verilecek.
e-YDS Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir’de bulunan elektronik sınav merkezlerinde Farsça, Yunanca ve Bulgarca dillerinde uygulanacak. Saat 13.45’te başlayacak sınavda adaylar 13.30’dan sonra binalara alınmayacak. Adaylara 80 soru için 180 dakika cevaplama süresi verilecek.
ALES, 81 il ile Lefkoşa ve Kırgızistan-Bişkek’te 94 sınav merkezinde yapılacak. Sınav için 409 bina ve 6 bin 881 salon kullanılacak. Sınav 10.15’te başlayacak. Adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
Sınav Günü Kimlik Sorunu Yaşayanlara Müjde
12 Nisan Cumartesi 11.00-14.30 ve 13 Nisan Pazar 07.00-10.00 saatlerinde sınav merkezlerindeki İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri açık olacak.
Adaylar, sınava giriş belgesi ve biyometrik fotoğrafla başvurarak fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” alabilecek. Bu belge olmadan sınava giriş yapılamayacak.
Sınav uygulamaları ile ilgili bilgi veren ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, şunları kaydetti:
"Hafta sonu biri elektronik, ikisi kağıt tabanlı olarak düzenlenecek üç sınava toplam 220 bin 882 aday katılacak. Gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretlerinden muaf tutulacak. Bu haktan bin 619 aday yararlandı. Sınavlara 462 engelli aday katılacak. Engelli adaylar için gerekli düzenlemeler yapıldı. Sınavlarda emniyet personeli dahil 29 bin 664 görevli yer alacak. Farklı formatlarda ve 81 il ile yurt dışında gerçekleştirilecek bu sınav organizasyonları ÖSYM’nin sahip olduğu teknik altyapı, insan kaynağı ve lojistik kapasitesinin ulaştığı seviyeyi ortaya koymaktadır. Sınavlara katılacak tüm adaylara başarılar diliyorum."