Sınav uygulamaları ile ilgili bilgi veren ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, şunları kaydetti:





"Hafta sonu biri elektronik, ikisi kağıt tabanlı olarak düzenlenecek üç sınava toplam 220 bin 882 aday katılacak. Gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretlerinden muaf tutulacak. Bu haktan bin 619 aday yararlandı. Sınavlara 462 engelli aday katılacak. Engelli adaylar için gerekli düzenlemeler yapıldı. Sınavlarda emniyet personeli dahil 29 bin 664 görevli yer alacak. Farklı formatlarda ve 81 il ile yurt dışında gerçekleştirilecek bu sınav organizasyonları ÖSYM’nin sahip olduğu teknik altyapı, insan kaynağı ve lojistik kapasitesinin ulaştığı seviyeyi ortaya koymaktadır. Sınavlara katılacak tüm adaylara başarılar diliyorum."