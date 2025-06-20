99. Gazi Koşusu için geri sayım başladı. Bu yıl 99.'su düzenlenen Gazi Koşusu hakkında aramalar hız kazandı. Dev yarış bu yıl da hem pistte hem de ekran karşısındakiler için büyük bir coşkuya sahne olacak. Peki, Gazi Koşusu ne zaman 2025, nerede yapılacak? 99. Gazi Koşusu hangi kanalda yayınlanacak? Peki, 99. Gazi Koşusu ne zaman ve hangi kanalda? İşte büyük yarışını detayları..

1 /4 99. Gazi Koşusu için heyecan başladı. Türk Atçılığının En Prestijli Koşusu olan Gazi Koşusu 2025 için geri sayım başladı. Bu yıl 99. Gazi Koşusu düzenlenecek. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana kesintisiz düzenlenen bu büyük yarış, yalnızca safkan 3 yaşlı İngiliz atların katılımına açık. Atların yarış hayatları boyunca sadece bir kez koşabildiği Gazi Koşusu’na en fazla 22 tay katılabiliyor. Çekişmeli geçecek olan Gazi Koşusu canlı yayınla ekranlardan takip edilebilecek.

2 /4 2025 GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN? Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından düzenlenen 2025 Gazi Koşusu, geleneksel olarak Haziran ayının son pazar günü yapılacak. Bu yıl 99. kez düzenlenecek olan yarış, 29 Haziran 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek.

3 /4 GAZİ KOŞUSU NEREDE YAPILACAK? 2025 Gazi Koşusu, her yıl olduğu gibi bu yıl da İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda koşulacak. Atçılığın kalbinin attığı Veliefendi, yarış günü binlerce izleyiciye ev sahipliği yapacak. Yüksek katılımla gerçekleşmesi beklenen etkinlik, hem yarış severler hem de sosyal etkinlik tutkunları için büyük bir buluşma noktası olacak.