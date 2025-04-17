Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Döviz kurlarında hareketlilik devam ediyor! Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (17 Nisan Perşembe güncel döviz kuru)

Döviz kurlarında hareketlilik devam ediyor! Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (17 Nisan Perşembe güncel döviz kuru)

Tuğba Güner
15:4317/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Merkez Bankası dolar kuru, Merkez Bankası euro kuru, serbest piyasa dolar kuru, Dolar kaç TL, Euro kaç TL, Sterlin ne kadar sorularına 17 Nisan Perşembe Merkez Bankası faiz kararı toplantısı sebebiyle yanıt aranıyor. Döviz piyasalarındaki hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. ABD'nin ekonomi politikaları, merkez bankalarının faiz kararları ve uluslararası ticaret dengeleri, döviz fiyatlarında belirleyici faktörler arasında öne çıkıyor. Peki, Merkez Bankası döviz kuru nasıl? Euro kaç TL? Dolar/TL'de son durum ne? İşte, 17 Nisan 2025 Perşembe canlı döviz fiyatları ve detaylar…

Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar kaç TL, ne kadar sorusunu araştırıyor. 17 Nisan 2025 euro, dolar, sterlin güne yükselişle başladı. Dolar alış fiyatı güne 38,1501 TL'den başlarken euro alış fiyatı ise 43,6434 TL üzerinden işlem görüyor. Peki dolar kaç TL, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 17 Nisan 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL oldu detayları 

BUGÜN 17 NİSAN 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?


17 Nisan 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 11.00 itibariyle şu şekilde:


BUGÜN DOLAR KAÇ TL?

1 DOLAR ALIŞ: 38,1537 TL


1 DOLAR SATIŞ: 38,1569 TL

BUGÜN EURO KAÇ LİRA? 1 EURO KAÇ TL?


1 EURO ALIŞ: 43,5786 TL

1 EURO SATIŞ: 43,7201 TL



STERLİN

Sterlin (£) Alış: 50,8411 TL

Sterlin (£) Satış: 50,8846 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.815,01 Türk lirasına eşittir.


100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 4.364,34 Türk Lirasına eşittir.

#dolar
#euro
#döviz
#döviz kuru
#canlı döviz
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Rekabet kızışıyor! Türkiye otomotiv pazarında büyük heyecan: Bir dev daha geliyor!