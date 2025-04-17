Merkez Bankası dolar kuru, Merkez Bankası euro kuru, serbest piyasa dolar kuru, Dolar kaç TL, Euro kaç TL, Sterlin ne kadar sorularına 17 Nisan Perşembe Merkez Bankası faiz kararı toplantısı sebebiyle yanıt aranıyor. Döviz piyasalarındaki hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. ABD'nin ekonomi politikaları, merkez bankalarının faiz kararları ve uluslararası ticaret dengeleri, döviz fiyatlarında belirleyici faktörler arasında öne çıkıyor. Peki, Merkez Bankası döviz kuru nasıl? Euro kaç TL? Dolar/TL'de son durum ne? İşte, 17 Nisan 2025 Perşembe canlı döviz fiyatları ve detaylar…
Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar kaç TL, ne kadar sorusunu araştırıyor. 17 Nisan 2025 euro, dolar, sterlin güne yükselişle başladı. Dolar alış fiyatı güne 38,1501 TL'den başlarken euro alış fiyatı ise 43,6434 TL üzerinden işlem görüyor. Peki dolar kaç TL, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 17 Nisan 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL oldu detayları
BUGÜN 17 NİSAN 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?
17 Nisan 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 11.00 itibariyle şu şekilde:
BUGÜN DOLAR KAÇ TL?
1 DOLAR ALIŞ: 38,1537 TL
1 DOLAR SATIŞ: 38,1569 TL
BUGÜN EURO KAÇ LİRA? 1 EURO KAÇ TL?
1 EURO ALIŞ: 43,5786 TL
1 EURO SATIŞ: 43,7201 TL
STERLİN
Sterlin (£) Alış: 50,8411 TL
Sterlin (£) Satış: 50,8846 TL
100 dolar ne kadar, kaç TL?
100 dolar toplamda 3.815,01 Türk lirasına eşittir.
100 euro ne kadar, kaç TL?
100 euro toplamda 4.364,34 Türk Lirasına eşittir.