Futbolseverler için heyecan dolu bir gün daha başlıyor! Avrupa sahnesinde dev mücadeleler yaşanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde sahne alacak devler, taraftarlarını ekran başına kilitleyecek. Temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Ajax ile karşı karşıya gelecek. Karabağ ile Chelsea karşıya gelirken, bir diğer çekişmeli maç ise Manchester City - B.Dortmund takımları arasında oynanacak. Asya’da ise Al Nassr - FC Goa karşılaşması büyük bir çekişmeye sahne olacak. Ayrıca UEFA Gençlik Ligi ve FIFA U17 Dünya Kupası’nda da genç yetenekler sahaya iniyor. Futbol tutkunları “Bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorularının yanıtını merak ediyor. İşte 5 Kasım Çarşamba gününün maç programı ve yayın detayları.

1 /8 Bugün kimin maçı var? sorusu futbol heyecanı yaşamak isteyenler tarafından merak konusu. UEFA Şampiyonlar Ligi maçları tüm hızıyla devam ediyor. Ajax - Galatasaray karşılaşması nefesleri kesecek. Manchester City’nin konuğu ise B.Dortmund olacak. Al Wehdat - Esteghlal AFC Şampiyonlar Ligi kapışması yaşanacak. FiFA U17 Dünya Kupası maçları da tüm heyecanıyla sürüyor. Maç saatlerini kaçırmak istemeyen futbol hayranları bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte 5 Kasım Çarşamba bugün oynanacak maçlar.

2 /8 Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 15:15 Johor Darul - Shanghai Shenhua AFC Şampiyonlar Ligi Spor SmartSmart Spor HD 15:15 Eastern AA - Ratchaburi AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart 2 15:15 Nam Dinh - Gamba Osaka AFC Şampiyonlar Ligi D Smart Kanal 90 15:30 Panama - İrlanda FiFA U17 Dünya Kupası Plus FIFA

3 /8 15:30 Tacikistan - Çekya FiFA U17 Dünya Kupası Plus FIFA 16:00 Ajax - Galatasaray UEFA Gençlik Ligi TRT Spor 16:00 Paraguay - Özbekistan FiFA U17 Dünya Kupası Plus FIFA 16:30 Avusturya - Suudi Arabistan FiFA U17 Dünya Kupası Plus FIFA

4 /8 16:45 Al Wasl - Al Muharraq AFC Şampiyonlar Ligi D Smart Kanal 92 16:45 Arkadag - Al Ahli Doha AFC Şampiyonlar Ligi D Smart Kanal 91 17:45 Mali - Yeni Zelanda FiFA U17 Dünya Kupası Plus FIFA 18:00 Newcastle - Athletic Bilbao UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv

5 /8 18:15 ABD - Burkina Faso FiFA U17 Dünya Kupası Plus FIFA 18:45 Fransa - Şili FiFA U17 Dünya Kupası Plus FIFA 18:45 Kanada - Uganda FiFA U17 Dünya Kupası Plus FIFA 19:00 Al Khalidiyah - Andijan AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart 2 19:00 Al Zawraa - Istiqlol Dushanbe AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

6 /8 20:45 Pafos - Villarreal UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 1 20:45 Karabağ - Chelsea UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 21:15 Al Nassr - FC Goa AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart 21:15 Al Wehdat - Esteghlal FC AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2

7 /8 23:00 Ajax - Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi TRT 1 23:00 Benfica - Bayer Leverkusen UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 4 23:00 Club Brugge - Barcelona UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 1 23:00 Inter - Kairat Almaty UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 2