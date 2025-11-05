Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi 5 Kasım maç programı

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi 5 Kasım maç programı

13:485/11/2025, Çarşamba
G: 5/11/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Futbolseverler için heyecan dolu bir gün daha başlıyor! Avrupa sahnesinde dev mücadeleler yaşanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde sahne alacak devler, taraftarlarını ekran başına kilitleyecek. Temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Ajax ile karşı karşıya gelecek. Karabağ ile Chelsea karşıya gelirken, bir diğer çekişmeli maç ise Manchester City - B.Dortmund takımları arasında oynanacak. Asya’da ise Al Nassr - FC Goa karşılaşması büyük bir çekişmeye sahne olacak. Ayrıca UEFA Gençlik Ligi ve FIFA U17 Dünya Kupası’nda da genç yetenekler sahaya iniyor. Futbol tutkunları “Bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorularının yanıtını merak ediyor. İşte 5 Kasım Çarşamba gününün maç programı ve yayın detayları.

Bugün kimin maçı var? sorusu futbol heyecanı yaşamak isteyenler tarafından merak konusu. UEFA Şampiyonlar Ligi maçları tüm hızıyla devam ediyor. Ajax - Galatasaray karşılaşması nefesleri kesecek. Manchester City’nin konuğu ise B.Dortmund olacak. Al Wehdat - Esteghlal AFC Şampiyonlar Ligi kapışması yaşanacak. FiFA U17 Dünya Kupası maçları da tüm heyecanıyla sürüyor. Maç saatlerini kaçırmak istemeyen futbol hayranları bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte 5 Kasım Çarşamba bugün oynanacak maçlar.

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak?

15:15 Johor Darul - Shanghai Shenhua AFC Şampiyonlar Ligi Spor SmartSmart Spor HD

15:15 Eastern AA - Ratchaburi AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart 2

15:15 Nam Dinh - Gamba Osaka AFC Şampiyonlar Ligi D Smart Kanal 90

15:30 Panama - İrlanda FiFA U17 Dünya Kupası Plus FIFA

15:30 Tacikistan - Çekya FiFA U17 Dünya Kupası Plus FIFA

16:00 Ajax - Galatasaray UEFA Gençlik Ligi TRT Spor

16:00 Paraguay - Özbekistan FiFA U17 Dünya Kupası Plus FIFA

16:30 Avusturya - Suudi Arabistan FiFA U17 Dünya Kupası Plus FIFA

16:45 Al Wasl - Al Muharraq AFC Şampiyonlar Ligi D Smart Kanal 92

16:45 Arkadag - Al Ahli Doha AFC Şampiyonlar Ligi D Smart Kanal 91

17:45 Mali - Yeni Zelanda FiFA U17 Dünya Kupası Plus FIFA

18:00 Newcastle - Athletic Bilbao UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv

18:15 ABD - Burkina Faso FiFA U17 Dünya Kupası Plus FIFA

18:45 Fransa - Şili FiFA U17 Dünya Kupası Plus FIFA

18:45 Kanada - Uganda FiFA U17 Dünya Kupası Plus FIFA

19:00 Al Khalidiyah - Andijan AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart 2

19:00 Al Zawraa - Istiqlol Dushanbe AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

20:45 Pafos - Villarreal UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 1

20:45 Karabağ - Chelsea UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor

21:15 Al Nassr - FC Goa AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

21:15 Al Wehdat - Esteghlal FC AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2

23:00 Ajax - Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi TRT 1

23:00 Benfica - Bayer Leverkusen UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 4

23:00 Club Brugge - Barcelona UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 1

23:00 Inter - Kairat Almaty UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 2

23:00 Manchester City - B.Dortmund UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor

23:00 Marsilya - Atalanta UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 5

23:00 Newcastle - Athletic Bilbao UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 3

#Bugünkü maçlar
#bugünkü maç programı
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Real Madrid
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi 5 Kasım maç programı