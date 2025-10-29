Cumhuriyet Bayramı’nın 102’nci yılı dolayısıyla İstanbul’da düzenlenecek kutlamalar nedeniyle bugün sabah saatlerinden itibaren çok sayıda cadde ve bulvar trafiğe kapatıldı. İstanbul Valiliği, 29 Ekim Kutlamaları kapsamında megakentte trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahları duyurdu. Peki, bugün İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapalı, ne zaman açılacak, alternatif güzergahlar nereler? İşte, 29 Ekim trafiğe kapalı yollar listesi ve alternatif güzergahlar.

29 EKİM'DE İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR İşte 29 Ekim Çarşamba günü saat 05.45'ten itibaren program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle: "Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler, D-100 kuzey ve güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, 10. Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Edirnekapı-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Oğuzhan Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Sofular Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

Halıcılar Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Akdeniz Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Akşemsettin Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Keçeci Meydan Sokak-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Hal Yolu Güney İstikameti Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar, Tatlı Pınar Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı, Kaleboyu Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı, Sulukule Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı."