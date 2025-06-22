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Bugün kimin maçı var, bugünkü maçlar hangileri? 22 Haziran 2025 Pazar canlı maç programı

Bugün kimin maçı var, bugünkü maçlar hangileri? 22 Haziran 2025 Pazar canlı maç programı

15:4322/06/2025, Pazar
G: 22/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Bugün hangi maçlar var?

Bugün hangi maçlar var sorusunun cevabı, futbolseverler için büyük bir merak konusu. 22 Haziran 2025 Pazar günü, birbirinden heyecanlı karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor. Hem uluslararası arenada hem de yerel liglerde kritik mücadeleler izlenecek. Bugün FIFA Kulüpler Dünya Kupası, UEFA U21 Avrupa Şampiyonası ve Concacaf Gold Cup Concacaf'da heyecan dolu maçlar oynanacak. İşte bugünkü maçlara dair detaylar:

Bugün futbolseverleri heyecanlı maçlar bekliyor. Bugün hangi maçlar var? Futbolseverler için heyecan dolu bir gün! Bugün kimin maçı var sorusunun cevabı merak konusu. FiFA Kulüpler Dünya Kupası ve UEFA U21 Avrupa Şampiyonası karşılaşmaları devam ediyor.

Bugün kimin maçı var?

01:00 Fluminense 4-2 Ulsan FiFA Kulüpler Dünya Kupası TRT Spor

02:00 Indy Eleven 0-1 Las Vegas Lights ABD USL Championship USL Championship Youtube

02:00 Rhode Island 02- Sacramento Republic ABD USL Championship USL Championship Youtube

02:00 Curaçao 1-1 Kanada Concacaf Gold Cup Concacaf Youtube

02:30 Charleston 4-1 Phoenix Rising ABD USL Championship USL Championship Youtube

03:00 Birmingham Legion 0-1 Oakland Roots ABD USL Championship USL Championship Youtube

04:00 River Plate 0-0 Monterrey FiFA Kulüpler Dünya Kupası TRT Spor

05:00 Monterrey Bay 1-2 El Paso Locomotive ABD USL Championship USL Championship Youtube

05:00 Honduras 2-0 El Salvador Concacaf Gold Cup Concacaf Youtube

12:00 Yokohama FC 0-4 Hiroshima Japonya J.League Tuttur TV

12:30 Gamba Osaka 2-0 Tokyo Japonya J.League Tuttur TV

16:00 Vasteraas - Brage İsveç Superettan Tuttur TV

18:00 Kalmar - Orgryte İsveç Superettan Tuttur TV

18:00 Oddevold - Varbergs İsveç Superettan Tuttur TV

18:00 Sogndal - Lyn Oslo Norveç 1. Ligi Tuttur TV

19:00 Juventus - Wydad FiFA Kulüpler Dünya Kupası TRT 1

19:00 Danimarka - Fransa UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final UEFA.tv

20:15 Viking - Fredrikstad Norveç Eliteserien Ligi Tuttur TV

22:00 Real Madrid - Pachuca FiFA Kulüpler Dünya Kupası TRT 1

22:00 Almanya - İtalya UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final UEFA.tv

#bugünkü maçlar
#FIFA Kulüpler Dünya Kupası
#Avrupa U21 Şampiyonası
#Avrupa U19 Şampiyonası
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