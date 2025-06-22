Bugün hangi maçlar var sorusunun cevabı, futbolseverler için büyük bir merak konusu. 22 Haziran 2025 Pazar günü, birbirinden heyecanlı karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor. Hem uluslararası arenada hem de yerel liglerde kritik mücadeleler izlenecek. Bugün FIFA Kulüpler Dünya Kupası, UEFA U21 Avrupa Şampiyonası ve Concacaf Gold Cup Concacaf'da heyecan dolu maçlar oynanacak. İşte bugünkü maçlara dair detaylar:

1 /6 Bugün futbolseverleri heyecanlı maçlar bekliyor. Bugün hangi maçlar var? Futbolseverler için heyecan dolu bir gün! Bugün kimin maçı var sorusunun cevabı merak konusu. FiFA Kulüpler Dünya Kupası ve UEFA U21 Avrupa Şampiyonası karşılaşmaları devam ediyor.

2 /6 Bugün kimin maçı var? 01:00 Fluminense 4-2 Ulsan FiFA Kulüpler Dünya Kupası TRT Spor 02:00 Indy Eleven 0-1 Las Vegas Lights ABD USL Championship USL Championship Youtube 02:00 Rhode Island 02- Sacramento Republic ABD USL Championship USL Championship Youtube

3 /6 02:00 Curaçao 1-1 Kanada Concacaf Gold Cup Concacaf Youtube 02:30 Charleston 4-1 Phoenix Rising ABD USL Championship USL Championship Youtube 03:00 Birmingham Legion 0-1 Oakland Roots ABD USL Championship USL Championship Youtube 04:00 River Plate 0-0 Monterrey FiFA Kulüpler Dünya Kupası TRT Spor

4 /6 05:00 Monterrey Bay 1-2 El Paso Locomotive ABD USL Championship USL Championship Youtube 05:00 Honduras 2-0 El Salvador Concacaf Gold Cup Concacaf Youtube 12:00 Yokohama FC 0-4 Hiroshima Japonya J.League Tuttur TV 12:30 Gamba Osaka 2-0 Tokyo Japonya J.League Tuttur TV 16:00 Vasteraas - Brage İsveç Superettan Tuttur TV

5 /6 18:00 Kalmar - Orgryte İsveç Superettan Tuttur TV 18:00 Oddevold - Varbergs İsveç Superettan Tuttur TV 18:00 Sogndal - Lyn Oslo Norveç 1. Ligi Tuttur TV 19:00 Juventus - Wydad FiFA Kulüpler Dünya Kupası TRT 1