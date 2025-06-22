Bugün hangi maçlar var sorusunun cevabı, futbolseverler için büyük bir merak konusu. 22 Haziran 2025 Pazar günü, birbirinden heyecanlı karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor. Hem uluslararası arenada hem de yerel liglerde kritik mücadeleler izlenecek. Bugün FIFA Kulüpler Dünya Kupası, UEFA U21 Avrupa Şampiyonası ve Concacaf Gold Cup Concacaf'da heyecan dolu maçlar oynanacak. İşte bugünkü maçlara dair detaylar:
Bugün futbolseverleri heyecanlı maçlar bekliyor. Bugün hangi maçlar var? Futbolseverler için heyecan dolu bir gün! Bugün kimin maçı var sorusunun cevabı merak konusu. FiFA Kulüpler Dünya Kupası ve UEFA U21 Avrupa Şampiyonası karşılaşmaları devam ediyor.
Bugün kimin maçı var?
01:00 Fluminense 4-2 Ulsan FiFA Kulüpler Dünya Kupası TRT Spor
02:00 Indy Eleven 0-1 Las Vegas Lights ABD USL Championship USL Championship Youtube
02:00 Rhode Island 02- Sacramento Republic ABD USL Championship USL Championship Youtube
02:00 Curaçao 1-1 Kanada Concacaf Gold Cup Concacaf Youtube
02:30 Charleston 4-1 Phoenix Rising ABD USL Championship USL Championship Youtube
03:00 Birmingham Legion 0-1 Oakland Roots ABD USL Championship USL Championship Youtube
04:00 River Plate 0-0 Monterrey FiFA Kulüpler Dünya Kupası TRT Spor
05:00 Monterrey Bay 1-2 El Paso Locomotive ABD USL Championship USL Championship Youtube
05:00 Honduras 2-0 El Salvador Concacaf Gold Cup Concacaf Youtube
12:00 Yokohama FC 0-4 Hiroshima Japonya J.League Tuttur TV
12:30 Gamba Osaka 2-0 Tokyo Japonya J.League Tuttur TV
16:00 Vasteraas - Brage İsveç Superettan Tuttur TV
18:00 Kalmar - Orgryte İsveç Superettan Tuttur TV
18:00 Oddevold - Varbergs İsveç Superettan Tuttur TV
18:00 Sogndal - Lyn Oslo Norveç 1. Ligi Tuttur TV
19:00 Juventus - Wydad FiFA Kulüpler Dünya Kupası TRT 1
19:00 Danimarka - Fransa UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final UEFA.tv
20:15 Viking - Fredrikstad Norveç Eliteserien Ligi Tuttur TV
22:00 Real Madrid - Pachuca FiFA Kulüpler Dünya Kupası TRT 1
22:00 Almanya - İtalya UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final UEFA.tv