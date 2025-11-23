Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 23 Kasım Pazar bugünkü maç programı

09:2623/11/2025, Pazar
Bugün kimin maçı var? sorusu futbol heyecanı yaşamak isteyenler tarafından merak konusu. Süper Lig’de Beşiktaş’ın konuğu Samsunspor olacak. İngiltere Premier Lig’de heyecan dorukta. Leeds United - Aston Villa takımları kıyasıya mücadele edecek. İspanya La Liga’da Elche - Real Madrid, İtalya Serie A’da ise Lazio - Lecce üç puan için kozlarını paylaşacak. Trendyol 1. Lig, Fransa Ligue 1 ve Suudi Arabistan Pro Lig’nde de nefes kesen karşılaşmalar oynanacak. Maç saatlerini kaçırmak istemeyen futbol hayranları bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte 23 Kasım Pazar bugün oynanacak maçlar.

Bugün kimin maçı var? sorusu futbol heyecanı yaşamak isteyenler tarafından merak konusu. Trendyol Süper Lig başta olmak üzere, AFC Şampiyonlar Ligi, İtalya Serie A, İspanya La Liga ve Fransa Ligue 1’de futbol heyecanı yaşanacak. Ç.Rizespor, Fenerbahçe’yi ağırlarken, Alanyaspor - Kasımpaşa ile mücadele edecek. Toulouse - Angers Fransa Ligue 1’de Getafe - Atletico Madrid İspanya La Liga’da ve Inter - Milan İtalya Serie A’da üç puan için ter dökecek. Maç saatlerini kaçırmak istemeyen futbol hayranları bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte 23 Kasım Pazar bugün oynanacak maçlar.

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak?

13:30 Ümraniyespor - Bodrumspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

13:30 Iğdırspor - Erzurumspor Trendyol 1. Lig Bein Sports Max 1

14:15 Heerenveen - AZ Alkmaar Hollanda Eredivisie Tivibu Spor 2

14:30 Göztepe - Kocaelispor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2

14:30 Verona - Parma İtalya Serie A S Sport 2

15:00 Ç.Rizespor - Fenerbahçe TFF Elit U19 Ligi Yayın Yok

15:00 Fenerbahçe - Pendikspor TFF Elit U15 Ligi FB TV

15:30 Kaiserslautern - Holstein Kiel Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 4

15:30 Karlsruhe - Elversberg Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 3

16:00 Vanspor - Keçiörengücü Trendyol 1. Lig TRT Spor

16:00 Real Oviedo - Rayo Vallecano İspanya La Liga S Sport

16:30 Feyenoord - NEC Nijmegen Hollanda Eredivisie Tivibu Spor

17:00 Beşiktaş - Samsunspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

17:00 Alanyaspor - Kasımpaşa Trendyol Süper Lig Bein Sports 2

17:00 Auxerre - Lyon Fransa Ligue 1 Bein Sports 4

17:00 Cremonese - Roma İtalya Serie A S Sport 2

17:00 Leeds United - Aston Villa İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

17:30 Leipzig - Werder Bremen Almanya Bundesliga Tivibu Spor 2

17:30 Hoffenheim - Bayern Münih Almanya Kadinlar Bundesliga W-Sport

18:15 Real Betis - Girona İspanya La Liga S Sport

19:00 Esenler Erokspor - Sivasspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

19:15 Brest - Metz Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect

19:15 Nantes - Lorient Fransa Ligue 1 Bein Sports 4

19:15 Toulouse - Angers Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 2

19:30 St.Pauli - Union Berlin Almanya Bundesliga Tivibu Spor 

19:30 Arsenal - Tottenham İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

20:00 Ç.Rizespor - Fenerbahçe Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

20:00 Lazio - Lecce İtalya Serie A S Sport 2

20:30 Getafe - Atletico Madrid İspanya La Liga S Sport

20:30 Al Nassr - Al Khaleej Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus

22:00 Sao Paulo - Juventude Brezilya Serie A Spor Smart

22:45 Lille - Paris FC Fransa Ligue 1 Bein Sports 4

22:45 Inter - Milan İtalya Serie A S Sport 2Tivibu Spor 1

23:00 Elche - Real Madrid İspanya La Liga S Sport

