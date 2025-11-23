Bugün kimin maçı var? sorusu futbol heyecanı yaşamak isteyenler tarafından merak konusu. Trendyol Süper Lig başta olmak üzere, AFC Şampiyonlar Ligi, İtalya Serie A, İspanya La Liga ve Fransa Ligue 1’de futbol heyecanı yaşanacak. Ç.Rizespor, Fenerbahçe’yi ağırlarken, Alanyaspor - Kasımpaşa ile mücadele edecek. Toulouse - Angers Fransa Ligue 1’de Getafe - Atletico Madrid İspanya La Liga’da ve Inter - Milan İtalya Serie A’da üç puan için ter dökecek. Maç saatlerini kaçırmak istemeyen futbol hayranları bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte 23 Kasım Pazar bugün oynanacak maçlar.