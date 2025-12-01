Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? Trendyol Süper Lig, İspanya La Liga ve İtalya Serie A maç programı

Bugün sahaya çıkacak takımlar futbolseverlerin gündeminde. Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe – Galatasaray derbisi nefesleri kesecek. Avrupa’da ise gözler İspanya La Liga ve İtalya Serie A karşılaşmalarına çevrilmiş durumda. Hem Türkiye’de hem de Avrupa’nın önde gelen liglerinde kritik mücadeleler futbol tutkunlarını ekran başına toplayacak. İşte 1 Aralık bugün oynanacak maçlar ve maç saatleri ile canlı yayınlancak kanallar.

Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak? 13:00 Fenerbahçe - Galatasaray TFF Elit U19 Ligi FB TV 20:00 Samsunspor - Alanyaspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2

20:00 Fenerbahçe - Galatasaray Trendyol Süper Lig Bein Sports 1 20:00 Adana Demirspor - Hatayspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

22:45 Bologna - Cremonese İtalya Serie A S Sport 2

23:00 Rayo Vallecano - Valencia İspanya La Liga S Sport