Bugün hangi maçlar var? UEFA Şampiyonlar Ligi 4 Kasım maç programı

Bugün hangi maçlar var? UEFA Şampiyonlar Ligi 4 Kasım maç programı

11:434/11/2025, منگل
Futbolseverler için heyecan dolu bir gün daha başlıyor! Avrupa sahnesinde dev mücadeleler yaşanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde sahne alacak devler, taraftarlarını ekran başına kilitleyecek. Liverpool, sahasında Real Madrid’i ağırlarken; Bayern Münih, PSG deplasmanına çıkacak. Asya’da ise Al Ittihad - Al Sharjah karşılaşması büyük bir çekişmeye sahne olacak. Ayrıca FIFA U17 Dünya Kupası’nda da genç yetenekler sahaya iniyor. Futbol tutkunları “Bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorularının yanıtını merak ediyor. İşte 4 Kasım Salı gününün maç programı ve yayın detayları.

Bugün kimin maçı var? sorusu futbol heyecanı yaşamak isteyenler tarafından merak konusu. UEFA Şampiyonlar Ligi maçları tüm hızıyla devam ediyor. Liverpool - Real Madrid karşılaşması nefesleri kesecek. PSG’nin konuğu ise Bayern Münih olacak. Al Ittihad - Al Sharjah AFC Şampiyonlar Ligi kapışması yaşanacak. FiFA U17 Dünya Kupası maçları da tüm heyecanıyla sürüyor. Maç saatlerini kaçırmak istemeyen futbol hayranları bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte 4 Kasım Salı bugün oynanacak maçlar.

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak?

13:00 Hiroshima - Gangwon AFC Şampiyonlar Ligi Spor SmartSmart Spor HD

13:00 Machida - Melbourne City AFC Şampiyonlar Ligi D Smart Kanal 90

13:00 FC Seoul - Chengdu Rongcheng AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2

15:15 Buriram - Shanghai Port AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

15:30 Brezilya - Honduras FiFA U17 Dünya Kupası Plus FIFA

15:30 Fildişi Sahili - İsviçre FiFA U17 Dünya Kupası Plus FIFA

16:00 PSG - Bayern Münih UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv

16:00 Meksika - Güney Kore FiFA U17 Dünya Kupası Plus FIFA

16:30 Haiti - Mısır FiFA U17 Dünya Kupası Plus FIFA

17:00 Liverpool - Real Madrid UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv

17:45 Almanya - Kolombiya FiFA U17 Dünya Kupası Plus FIFA

18:15 İngiltere - Venezuela FiFA U17 Dünya Kupası Plus FIFA

18:45 Endonezya - Zambiya FiFA U17 Dünya Kupası Plus FIFA

18:45 Kuzey Kore - El Salvador FiFA U17 Dünya Kupası Plus FIFA

19:00 Al Sadd - Al Ahli AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

19:00 Sepahan FC - Ahal AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart 2

20:45 Napoli - Eintracht Frankfurt UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor

20:45 Slavia Prag - Arsenal UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor

21:15 Al Ittihad - Al Sharjah AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart 2

23:00 Atletico Madrid - St.Gilloise UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor

23:00 Bodo Glimt - Monaco UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor

23:00 Juventus - Sporting Lisbon UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor

23:00 Liverpool - Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor

23:00 Olympiakos - PSV UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor

23:00 PSG - Bayern Münih UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor

23:00 Tottenham - Kopenhag UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor

23:00 Coventry - Sheffield Utd İngiltere Championship Exxen

