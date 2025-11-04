Futbolseverler için heyecan dolu bir gün daha başlıyor! Avrupa sahnesinde dev mücadeleler yaşanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde sahne alacak devler, taraftarlarını ekran başına kilitleyecek. Liverpool, sahasında Real Madrid’i ağırlarken; Bayern Münih, PSG deplasmanına çıkacak. Asya’da ise Al Ittihad - Al Sharjah karşılaşması büyük bir çekişmeye sahne olacak. Ayrıca FIFA U17 Dünya Kupası’nda da genç yetenekler sahaya iniyor. Futbol tutkunları “Bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorularının yanıtını merak ediyor. İşte 4 Kasım Salı gününün maç programı ve yayın detayları.
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak?
13:00 Hiroshima - Gangwon AFC Şampiyonlar Ligi Spor SmartSmart Spor HD
13:00 Machida - Melbourne City AFC Şampiyonlar Ligi D Smart Kanal 90
13:00 FC Seoul - Chengdu Rongcheng AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2
15:15 Buriram - Shanghai Port AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart
15:30 Brezilya - Honduras FiFA U17 Dünya Kupası Plus FIFA
15:30 Fildişi Sahili - İsviçre FiFA U17 Dünya Kupası Plus FIFA
16:00 PSG - Bayern Münih UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv
16:00 Meksika - Güney Kore FiFA U17 Dünya Kupası Plus FIFA
16:30 Haiti - Mısır FiFA U17 Dünya Kupası Plus FIFA
17:00 Liverpool - Real Madrid UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv
17:45 Almanya - Kolombiya FiFA U17 Dünya Kupası Plus FIFA
18:15 İngiltere - Venezuela FiFA U17 Dünya Kupası Plus FIFA
18:45 Endonezya - Zambiya FiFA U17 Dünya Kupası Plus FIFA
18:45 Kuzey Kore - El Salvador FiFA U17 Dünya Kupası Plus FIFA
19:00 Al Sadd - Al Ahli AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart
19:00 Sepahan FC - Ahal AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart 2
20:45 Napoli - Eintracht Frankfurt UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor
20:45 Slavia Prag - Arsenal UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor
21:15 Al Ittihad - Al Sharjah AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart 2
23:00 Atletico Madrid - St.Gilloise UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor
23:00 Bodo Glimt - Monaco UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor
23:00 Juventus - Sporting Lisbon UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor
23:00 Liverpool - Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor
23:00 Olympiakos - PSV UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor
23:00 PSG - Bayern Münih UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor
23:00 Tottenham - Kopenhag UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor
23:00 Coventry - Sheffield Utd İngiltere Championship Exxen