Futbolseverler için heyecan dolu bir gün daha başlıyor! Avrupa sahnesinde dev mücadeleler yaşanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde sahne alacak devler, taraftarlarını ekran başına kilitleyecek. Liverpool, sahasında Real Madrid’i ağırlarken; Bayern Münih, PSG deplasmanına çıkacak. Asya’da ise Al Ittihad - Al Sharjah karşılaşması büyük bir çekişmeye sahne olacak. Ayrıca FIFA U17 Dünya Kupası’nda da genç yetenekler sahaya iniyor. Futbol tutkunları “Bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorularının yanıtını merak ediyor. İşte 4 Kasım Salı gününün maç programı ve yayın detayları.

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 13:00 Hiroshima - Gangwon AFC Şampiyonlar Ligi Spor SmartSmart Spor HD 13:00 Machida - Melbourne City AFC Şampiyonlar Ligi D Smart Kanal 90 13:00 FC Seoul - Chengdu Rongcheng AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2 15:15 Buriram - Shanghai Port AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

15:30 Brezilya - Honduras FiFA U17 Dünya Kupası Plus FIFA 15:30 Fildişi Sahili - İsviçre FiFA U17 Dünya Kupası Plus FIFA 16:00 PSG - Bayern Münih UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv 16:00 Meksika - Güney Kore FiFA U17 Dünya Kupası Plus FIFA 16:30 Haiti - Mısır FiFA U17 Dünya Kupası Plus FIFA 17:00 Liverpool - Real Madrid UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv

17:45 Almanya - Kolombiya FiFA U17 Dünya Kupası Plus FIFA 18:15 İngiltere - Venezuela FiFA U17 Dünya Kupası Plus FIFA 18:45 Endonezya - Zambiya FiFA U17 Dünya Kupası Plus FIFA 18:45 Kuzey Kore - El Salvador FiFA U17 Dünya Kupası Plus FIFA 19:00 Al Sadd - Al Ahli AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart 19:00 Sepahan FC - Ahal AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart 2

20:45 Napoli - Eintracht Frankfurt UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 20:45 Slavia Prag - Arsenal UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 21:15 Al Ittihad - Al Sharjah AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart 2 23:00 Atletico Madrid - St.Gilloise UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 23:00 Bodo Glimt - Monaco UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 23:00 Juventus - Sporting Lisbon UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor