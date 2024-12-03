BİM market Aralık ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 3-6 Aralık 2024 salı ve cuma günü aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 10 Aralık onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de 3-6 Aralık hangi ürünlerde indirim var? 10 Aralık BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM market 3-6 Aralık 2024 salı ve cuma indirimleri...
BİM mağazalarında her hafta Salı ve Cuma günleri mağazalarda satışa sunulan aktüel kataloglar yayımlandı.
3 ARALIK SALI BİM YENİ AKTÜEL KATALOĞU
Yörükoğlu Tam Yağlı Kaşar Peyniri 1000 g 229 TL
Sek Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 259 TL
Bahçıvan Yarım Yağlı Süzme Peynir 1000 g 119 TL
Binvezir Yarım Yağlı Eritme Peynir 1000 g 199 TL
Yörükoğlu Az Yağlı Yoğurt 3 kg 79,50 TL
Torku %3 Yağlı Yoğurt 3 kg 109 TL
İçim Tereyağı 750 g 249 TL
Aknaz Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 g 189 TL
Aydoğdu Donuk Pekin Ördeği 119 TL
Namet Dana Kangal Sucuk 500 g 185 TL
Namet Soslu Dana Döner 300 g 109 TL
Keskinoğlu Donuk Piliç Çıtır Filetom 700 g 79,50 TL
3 ARALIK SALI BİM YENİ AKTÜEL KATALOĞU
Fiskobirlik Fındık Kreması 1500 g 139 TL
Ülker Finger Bisküvi 750 g 64,50 TL
Ülker Dore Krema Dolgulu Sütlü Çikolatalı Bisküvi 3x86 g 39 TL
Karina Sütlü Almanya Çikolatası 100 g 39,50 TL
Tadelle Fındık Dolgulu Beyaz Çikolata 3x30 g 58 TL
Wafermaster Crepe Fındık Krema Dolgulu Gofret 216 g 49,50 TL
Eti Sultani Üzümlü Kepekli Bisküvi 369 g 38,50 TL
Queen Bambu Tuvalet Kağıdı 3 Katlı 40 Adet 199 TL
Queen Bambu Kağıt Havlu 16'lı 3 katlı 129 TL
Bulut Çamaşır Yumuşatıcı 5 L 95 TL
Alo Toz Deterjan Beyazlar ve Renkliler 10 Kg 329 TL
Hijyenik Ped Normal 36'lı 89 TL
6 ARALIK CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU
Siyah Cam Ankastre 7.999 TL
TCL 43 İnç Full HD Android Smart LED TV 11.995 TL
TCL 32 İnç Full HD Android Smart LED TV 7.995 TL
Fakir Kendi kendini temizleyen, şarjlı Süpürge&Paspas 6.990 TL
Sütlü Türk Kahvesi Makinesi 1.390 TL
Çubuk Blender 699 TL
Tost Makinesi KEY 740 1.490 TL
5.5 L Dijital FastFryer 1.590 TL
Range Düzleştirici 299 TL
Fakir Noble Saç Kurutma Makinesi 899 TL
Dijital Baskül 279 TL
6 ARALIK CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU
Kek Kalıbı 129 TL
Patisserie Kapaklı Servis Tabağı 299 TL
Sufle Kabı Çeşitleri 37,50 TL
Pankek Tavası 299 TL
Tava 299 TL
Altın Rimli Ayaklı Kek Tabağı 169 TL
Altın Rimli İki Katlı Kurabiyelik 179 TL
3’lü Altın Rimli Kase 75 TL
Altın Rimli 6+1 Pasta Servis Seti 269 TL
Altın Rimli 6'lı Çay Tabağı 129 TL
4'lü Yuvarlak Çerezlik 139 TL
Porselen 12 Parça Kahve Fincan Seti 599 TL
Desenli Kapaklı Saklama Kabı 239 TL
3'lü Desenli Baharat Seti 239 TL
Esnek Taşıma Çantası 99 TL
Çift Renkli Kupa 39 TL
6 ARALIK CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU
6'lı Cam Kupa 129 TL
6'lı Cam Espresso Bardağı 59 TL
3'lü Cam Ayaklı Kahve Yanı Bardak 89 TL
Kapaklı Balık Tavası 389 TL
Sütlük 159 TL
Emaye Bakraç 299 TL
Ahşap Kulplu Metal Tepsi 119 TL
Bambu Kesme Tahtası Seti 2'li 179 TL
Emaye Kase 109 TL
Emaye Kupa 500 ml 109 TL
Çok Amaçlı Organizer Sepet 69 TL
Hobby Life Katlanabilir Çamaşır Selesi 25 L 175 TL
6 ARALIK CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU
Çift Kişilik Battaniye 259 TL
Tek Kişilik Battaniye 229 TL
Eşofman Altı Erkek 179 TL
Kiğılı Gömlek Erkek 399 TL
Yüz Havlusu 69 TL
El Havlusu 32,50 TL
2’li Mutfak Bezi 59,50 TL
Tam Fermuarlı Polar Üst Kadın 299 TL
Bebek Flanel Nevresim Seti 279 TL
Bebek Flanel Çarşaf 159 TL
Bebek Body 59,50 TL
Ev Botu Kadın 149 TL
Ev Botu Çocuk 189 TL
Vakumlu Hurç 3'lü set 129 TL
4 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici 95 TL
4 Bölmeli Dolap Düzenleyici 89 TL
Çantalı Vakumlu Hurç L 89 TL
Çanta Kadın 299 TL
Cüzdan Erkek 89 TL
Kemer Erkek 89 TL
6 ARALIK CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU
İplik Dikişli Defter 19,50 TL
Eğlenceli Kalem Kutu 159 TL
Simli Kelebek Kalem Kutu 179 TL
Yapışkan Notluklu Defter 89 TL
Günlük Ajanda ~14x20 79 TL
Fosforlu Kalem 37,50 TL
Süresiz Planlayıcı Ajanda 129 TL
Neon Sunum Dosyası 29 TL
Fotokopi Kağıdı ~80 gr 99 TL
Figürlü Fosforlu Kalem 49 TL
Koli Bandı ~45x40 19 TL
6 ARALIK CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU
Robogo Robot 279 TL
Led Işıklı Top ~23 cm 119 TL
Animasyon Balon Seti 39 TL
Kelebek Dişlik Çıngırak 75 TL
Galaxy Çıngırak 75 TL
Nazlı Bebek ~34 cm 229 TL
Çarpma Öğreten Oyuncak 259 TL
Oyuncak Tablet 299 TL
Sevimli Oyuncak Gitarlı Figürler 49 TL
Oyuncak Bebek ~29 cm 179 TL
Parmak Isıran Sevimli Hayvanlar 39,50 TL
Oyuncak Diş Doktoru Seti 69 TL
Sürpriz Bileklik Kutusu 189 TL
Oyuncak Pikap Oto Çekici 169 TL