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BİM 3-6 Aralık aktüel kataloğu yayınlandı: Bu hafta raflarda neler var?

BİM 3-6 Aralık aktüel kataloğu yayınlandı: Bu hafta raflarda neler var?

10:403/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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BİM market Aralık ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 3-6 Aralık 2024 salı ve cuma günü aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 10 Aralık onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de 3-6 Aralık hangi ürünlerde indirim var? 10 Aralık BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM market 3-6 Aralık 2024 salı ve cuma indirimleri...

BİM mağazalarında her hafta Salı ve Cuma günleri mağazalarda satışa sunulan aktüel kataloglar yayımlandı.


3 ARALIK SALI BİM YENİ AKTÜEL KATALOĞU


Yörükoğlu Tam Yağlı Kaşar Peyniri 1000 g 229 TL

Sek Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 259 TL

Bahçıvan Yarım Yağlı Süzme Peynir 1000 g 119 TL

Binvezir Yarım Yağlı Eritme Peynir 1000 g 199 TL

Yörükoğlu Az Yağlı Yoğurt 3 kg 79,50 TL

Torku %3 Yağlı Yoğurt 3 kg 109 TL

İçim Tereyağı 750 g 249 TL

Aknaz Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 g 189 TL

Aydoğdu Donuk Pekin Ördeği 119 TL

Namet Dana Kangal Sucuk 500 g 185 TL

Namet Soslu Dana Döner 300 g 109 TL

Keskinoğlu Donuk Piliç Çıtır Filetom 700 g 79,50 TL


3 ARALIK SALI BİM YENİ AKTÜEL KATALOĞU


Fiskobirlik Fındık Kreması 1500 g 139 TL

Ülker Finger Bisküvi 750 g 64,50 TL

Ülker Dore Krema Dolgulu Sütlü Çikolatalı Bisküvi 3x86 g 39 TL

Karina Sütlü Almanya Çikolatası 100 g 39,50 TL

Tadelle Fındık Dolgulu Beyaz Çikolata 3x30 g 58 TL

Wafermaster Crepe Fındık Krema Dolgulu Gofret 216 g 49,50 TL

Eti Sultani Üzümlü Kepekli Bisküvi 369 g 38,50 TL

Queen Bambu Tuvalet Kağıdı 3 Katlı 40 Adet 199 TL

Queen Bambu Kağıt Havlu 16'lı 3 katlı 129 TL

Bulut Çamaşır Yumuşatıcı 5 L 95 TL

Alo Toz Deterjan Beyazlar ve Renkliler 10 Kg 329 TL

Hijyenik Ped Normal 36'lı 89 TL












6 ARALIK CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU


Siyah Cam Ankastre 7.999 TL

TCL 43 İnç Full HD Android Smart LED TV 11.995 TL

TCL 32 İnç Full HD Android Smart LED TV 7.995 TL

Fakir Kendi kendini temizleyen, şarjlı Süpürge&Paspas 6.990 TL

Sütlü Türk Kahvesi Makinesi 1.390 TL

Çubuk Blender 699 TL

Tost Makinesi KEY 740 1.490 TL

5.5 L Dijital FastFryer 1.590 TL

Range Düzleştirici 299 TL

Fakir Noble Saç Kurutma Makinesi 899 TL

Dijital Baskül 279 TL











6 ARALIK CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU


Kek Kalıbı 129 TL

Patisserie Kapaklı Servis Tabağı 299 TL

Sufle Kabı Çeşitleri 37,50 TL

Pankek Tavası 299 TL

Tava 299 TL

Altın Rimli Ayaklı Kek Tabağı 169 TL

Altın Rimli İki Katlı Kurabiyelik 179 TL

3’lü Altın Rimli Kase 75 TL

Altın Rimli 6+1 Pasta Servis Seti 269 TL

Altın Rimli 6'lı Çay Tabağı 129 TL

4'lü Yuvarlak Çerezlik 139 TL

Porselen 12 Parça Kahve Fincan Seti 599 TL

Desenli Kapaklı Saklama Kabı 239 TL

3'lü Desenli Baharat Seti 239 TL

Esnek Taşıma Çantası 99 TL

Çift Renkli Kupa 39 TL

















6 ARALIK CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU


6'lı Cam Kupa 129 TL

6'lı Cam Espresso Bardağı 59 TL

3'lü Cam Ayaklı Kahve Yanı Bardak 89 TL

Kapaklı Balık Tavası 389 TL

Sütlük 159 TL

Emaye Bakraç 299 TL

Ahşap Kulplu Metal Tepsi 119 TL

Bambu Kesme Tahtası Seti 2'li 179 TL

Emaye Kase 109 TL

Emaye Kupa 500 ml 109 TL

Çok Amaçlı Organizer Sepet 69 TL

Hobby Life Katlanabilir Çamaşır Selesi 25 L 175 TL












6 ARALIK CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU


Çift Kişilik Battaniye 259 TL

Tek Kişilik Battaniye 229 TL

Eşofman Altı Erkek 179 TL

Kiğılı Gömlek Erkek 399 TL

Yüz Havlusu 69 TL

El Havlusu 32,50 TL

2’li Mutfak Bezi 59,50 TL

Tam Fermuarlı Polar Üst Kadın 299 TL

Bebek Flanel Nevresim Seti 279 TL

Bebek Flanel Çarşaf 159 TL

Bebek Body 59,50 TL

Ev Botu Kadın 149 TL

Ev Botu Çocuk 189 TL

Vakumlu Hurç 3'lü set 129 TL

4 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici 95 TL

4 Bölmeli Dolap Düzenleyici 89 TL

Çantalı Vakumlu Hurç L 89 TL

Çanta Kadın 299 TL

Cüzdan Erkek 89 TL

Kemer Erkek 89 TL




















6 ARALIK CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU


İplik Dikişli Defter 19,50 TL

Eğlenceli Kalem Kutu 159 TL

Simli Kelebek Kalem Kutu 179 TL

Yapışkan Notluklu Defter 89 TL

Günlük Ajanda ~14x20 79 TL

Fosforlu Kalem 37,50 TL

Süresiz Planlayıcı Ajanda 129 TL

Neon Sunum Dosyası 29 TL

Fotokopi Kağıdı ~80 gr 99 TL

Figürlü Fosforlu Kalem 49 TL

Koli Bandı ~45x40 19 TL











6 ARALIK CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU


Robogo Robot 279 TL

Led Işıklı Top ~23 cm 119 TL

Animasyon Balon Seti 39 TL

Kelebek Dişlik Çıngırak 75 TL

Galaxy Çıngırak 75 TL

Nazlı Bebek ~34 cm 229 TL

Çarpma Öğreten Oyuncak 259 TL

Oyuncak Tablet 299 TL

Sevimli Oyuncak Gitarlı Figürler 49 TL

Oyuncak Bebek ~29 cm 179 TL

Parmak Isıran Sevimli Hayvanlar 39,50 TL

Oyuncak Diş Doktoru Seti 69 TL

Sürpriz Bileklik Kutusu 189 TL

Oyuncak Pikap Oto Çekici 169 TL














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