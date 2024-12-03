BİM market Aralık ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 3-6 Aralık 2024 salı ve cuma günü aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 10 Aralık onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de 3-6 Aralık hangi ürünlerde indirim var? 10 Aralık BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM market 3-6 Aralık 2024 salı ve cuma indirimleri...

1 /8 BİM mağazalarında her hafta Salı ve Cuma günleri mağazalarda satışa sunulan aktüel kataloglar yayımlandı.

3 ARALIK SALI BİM YENİ AKTÜEL KATALOĞU

Yörükoğlu Tam Yağlı Kaşar Peyniri 1000 g 229 TL Sek Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 259 TL Bahçıvan Yarım Yağlı Süzme Peynir 1000 g 119 TL Binvezir Yarım Yağlı Eritme Peynir 1000 g 199 TL Yörükoğlu Az Yağlı Yoğurt 3 kg 79,50 TL Torku %3 Yağlı Yoğurt 3 kg 109 TL İçim Tereyağı 750 g 249 TL Aknaz Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 g 189 TL Aydoğdu Donuk Pekin Ördeği 119 TL Namet Dana Kangal Sucuk 500 g 185 TL Namet Soslu Dana Döner 300 g 109 TL Keskinoğlu Donuk Piliç Çıtır Filetom 700 g 79,50 TL



2 /8 3 ARALIK SALI BİM YENİ AKTÜEL KATALOĞU

Fiskobirlik Fındık Kreması 1500 g 139 TL Ülker Finger Bisküvi 750 g 64,50 TL Ülker Dore Krema Dolgulu Sütlü Çikolatalı Bisküvi 3x86 g 39 TL Karina Sütlü Almanya Çikolatası 100 g 39,50 TL Tadelle Fındık Dolgulu Beyaz Çikolata 3x30 g 58 TL Wafermaster Crepe Fındık Krema Dolgulu Gofret 216 g 49,50 TL Eti Sultani Üzümlü Kepekli Bisküvi 369 g 38,50 TL Queen Bambu Tuvalet Kağıdı 3 Katlı 40 Adet 199 TL Queen Bambu Kağıt Havlu 16'lı 3 katlı 129 TL Bulut Çamaşır Yumuşatıcı 5 L 95 TL Alo Toz Deterjan Beyazlar ve Renkliler 10 Kg 329 TL Hijyenik Ped Normal 36'lı 89 TL























3 /8 6 ARALIK CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

Siyah Cam Ankastre 7.999 TL TCL 43 İnç Full HD Android Smart LED TV 11.995 TL TCL 32 İnç Full HD Android Smart LED TV 7.995 TL Fakir Kendi kendini temizleyen, şarjlı Süpürge&Paspas 6.990 TL Sütlü Türk Kahvesi Makinesi 1.390 TL Çubuk Blender 699 TL Tost Makinesi KEY 740 1.490 TL 5.5 L Dijital FastFryer 1.590 TL Range Düzleştirici 299 TL Fakir Noble Saç Kurutma Makinesi 899 TL Dijital Baskül 279 TL





















4 /8 6 ARALIK CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

Kek Kalıbı 129 TL Patisserie Kapaklı Servis Tabağı 299 TL Sufle Kabı Çeşitleri 37,50 TL Pankek Tavası 299 TL Tava 299 TL Altın Rimli Ayaklı Kek Tabağı 169 TL Altın Rimli İki Katlı Kurabiyelik 179 TL 3’lü Altın Rimli Kase 75 TL Altın Rimli 6+1 Pasta Servis Seti 269 TL Altın Rimli 6'lı Çay Tabağı 129 TL 4'lü Yuvarlak Çerezlik 139 TL Porselen 12 Parça Kahve Fincan Seti 599 TL Desenli Kapaklı Saklama Kabı 239 TL 3'lü Desenli Baharat Seti 239 TL Esnek Taşıma Çantası 99 TL Çift Renkli Kupa 39 TL

































5 /8 6 ARALIK CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

6'lı Cam Kupa 129 TL 6'lı Cam Espresso Bardağı 59 TL 3'lü Cam Ayaklı Kahve Yanı Bardak 89 TL Kapaklı Balık Tavası 389 TL Sütlük 159 TL Emaye Bakraç 299 TL Ahşap Kulplu Metal Tepsi 119 TL Bambu Kesme Tahtası Seti 2'li 179 TL Emaye Kase 109 TL Emaye Kupa 500 ml 109 TL Çok Amaçlı Organizer Sepet 69 TL Hobby Life Katlanabilir Çamaşır Selesi 25 L 175 TL























6 /8 6 ARALIK CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

Çift Kişilik Battaniye 259 TL Tek Kişilik Battaniye 229 TL Eşofman Altı Erkek 179 TL Kiğılı Gömlek Erkek 399 TL Yüz Havlusu 69 TL El Havlusu 32,50 TL 2’li Mutfak Bezi 59,50 TL Tam Fermuarlı Polar Üst Kadın 299 TL Bebek Flanel Nevresim Seti 279 TL Bebek Flanel Çarşaf 159 TL Bebek Body 59,50 TL Ev Botu Kadın 149 TL Ev Botu Çocuk 189 TL Vakumlu Hurç 3'lü set 129 TL 4 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici 95 TL 4 Bölmeli Dolap Düzenleyici 89 TL Çantalı Vakumlu Hurç L 89 TL Çanta Kadın 299 TL Cüzdan Erkek 89 TL Kemer Erkek 89 TL







































7 /8 6 ARALIK CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

İplik Dikişli Defter 19,50 TL Eğlenceli Kalem Kutu 159 TL Simli Kelebek Kalem Kutu 179 TL Yapışkan Notluklu Defter 89 TL Günlük Ajanda ~14x20 79 TL Fosforlu Kalem 37,50 TL Süresiz Planlayıcı Ajanda 129 TL Neon Sunum Dosyası 29 TL Fotokopi Kağıdı ~80 gr 99 TL Figürlü Fosforlu Kalem 49 TL Koli Bandı ~45x40 19 TL



















