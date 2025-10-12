Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Bursa’da sular ne zaman gelecek? 12 Ekim BUSKİ su kesinti programı

Bursa’da sular ne zaman gelecek? 12 Ekim BUSKİ su kesinti programı

10:0212/10/2025, الأحد
G: 12/10/2025, الأحد
Yeni Şafak
Sonraki haber

BUSKİ tarafından, yaşanan küresel ısınmaya bağlı ilim değişikliği neticesinde ortaya çıkan kuraklık sonucu su kaynaklarının azalması ve baraj doluk oranlarının kritik seviyeye düşemsi sebebiyle, planlı su kesitisi yapılması ihtiyaç doğduğu açıklandı. BUSKİ planlı su kesintileri, günlük 12 saati geçmemek kaydıyla merkez ilçelere bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak uygulanmaktadır. Peki Bursa’da sular ne zaman gelecek, su kesintisi kaç saat sürecek, hangi mahalleler etkilenecek? İşte 12 Ekim BUSKİ Bursa su kesinti programı detayları.

BUSKİ, belirli saatler arasında merkez ilçelere bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak 12 saatlik su kesintisi planlandığını duyurdu. kesintiler, Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel, Mudanya ve Karacabey ilçelerindeki çok sayıda mahalleyi etkileyecek. Kesintiler, farklı gün ve saatlerde üç ana grup halinde gerçekleştirilecektir. İşte ilçe ilçe, mahalle mahalle tüm detaylar: Peki Bursa su kesintisi kaç saat sürecek, hangi mahalleler etkilenecek? İşte 12 Ekim BUSKİ Bursa su kesinti programı detayları.

OSMANGAZİ

NAMIK KEMAL

Planlanan Başlangıç Tarihi: 12/10/2025 01:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 12/10/2025 12:00

Kesim Tarihi: 12/10/2025 01:30

Açıklama: OSMANGAZİ İLÇESİ ; C3_D09 Alt bölgesinde bulunan, Namık Kemal Mahallesi 9. Güven Sokak ve Civarı "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 12.10.2025 Tarihinde 01:30 ile 12:00 Saatleri Arasında, "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşların tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

1. Grup Su Kesintisi: 10-14 Ekim 2025

Bu gruptaki kesintiler iki aşamada uygulanacaktır:

1. Aşama: 10 Ekim Cuma saat 17:00'de başlayacak ve 11 Ekim Cumartesi saat 05:00'te sona erecek. Toplam kesinti süresi 12 saat olacaktır.

2. Aşama: 13 Ekim Pazartesi saat 17:00'de başlayacak ve 14 Ekim Salı saat 05:00'te sona erecek. Bu aşamanın da toplam süresi 12 saattir.

2. Grup Su Kesintisi: 11-15 Ekim 2025

Bu gruptaki kesintiler de iki farklı tarihte yapılacaktır:

1. Aşama: 11 Ekim Cumartesi saat 17:00'de başlayacak ve 12 Ekim Pazar saat 05:00'te sona erecek. Toplam kesinti süresi 12 saattir.

2. Aşama: 14 Ekim Salı saat 17:00'de başlayacak ve 15 Ekim Çarşamba saat 05:00'te sona erecek. Bu aşamanın da toplam süresi 12 saattir.

Bursa’da su kesintisinden etkilenecek mahalleler:

Osmangazi: Ahmetpaşa, Akpınar, Aktarhüssam, Alacamescit, Altınova (bir kısmı), Bağlarbaşı, Bahar, Başaran, Çiftehavuzlar, Cirhane, Demirtaş, Barbaros, Demirtaş, Cumhuriyet, Demirtaş Dumlupınar, Demirtaş Sakarya, Demirtaşpaşa, Dereçavuşköy, Doğanbey, Ebu İshak, Elmasbahçeler, Fatih, Gülbahçe, Güneştepe, Hacı İlyas, Hamitler (bir kısmı), Hocaalizade, İsmetiye, Kayhan, Kemerçeşme (bir kısmı), Kırcaali, Kiremitçi, Koğukçınar, Küçükbalıklı (bir kısmı), Küplüpınar, Nalbantoğlu, Orhanbey, Reyhan, Sakarya, Santralgaraj, Selamet, Selçukhatun, Şehreküstü, Tahtakale (alt kısmı), Tayakadın, Tuna, Tuzpazarı, Ulu, Yenikent, Yeşilova, Yunuseli.

Yıldırım: 152 Evler, Anadolu, Baruthane (alt kısmı), Beyazıt, Davutdede, Duaçınarı, Eğitim (alt kısmı), Ertuğrulgazi (alt kısmı), Güllük, Kazımkarabekir, Mehmetakifersoy (alt kısmı), Millet, Mimarsinan, Ortabağlar, Selçukbey, Siteler, Şükraniye, Vatan, Yıldırım (alt kısmı), Yunusemre.

Nilüfer: 30 Ağustos Zafer, Akçalar, Balkan, Çamlıca, Gümüştepe, Hasanağa, Hasanağa Toki, HOSAB, İrfaniye Emekli Tokileri, Kayapa, Kayapa OSB, Kayapa Toki, Kızılcıklı, Kızılcıklı Toki, Konak, Odunluk.

Gürsu: İstiklal, Kurtuluş, Zafer.

3. Grup Su Kesintisi: 13-16 Ekim 2025

Programın son grubundaki kesintiler de iki aşamalı olarak planlanmıştır:

1. Aşama: 13 Ekim Pazartesi saat 17:00'de başlayacak ve 14 Ekim Salı saat 05:00'te sona erecek. Toplam kesinti süresi 12 saat olacaktır.

2. Aşama: 15 Ekim Çarşamba saat 17:00'de başlayacak ve 16 Ekim Perşembe saat 05:00'te sona erecek. Bu aşamanın da toplam süresi 12 saattir.

#Bursa
#Bursa su kesintisi
#BUSKİ planlı su kesintisi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kar yağışı hangi illerde olacak? Meteoroloji tahmini raporu açıklandı