BUSKİ tarafından, yaşanan küresel ısınmaya bağlı ilim değişikliği neticesinde ortaya çıkan kuraklık sonucu su kaynaklarının azalması ve baraj doluk oranlarının kritik seviyeye düşemsi sebebiyle, planlı su kesitisi yapılması ihtiyaç doğduğu açıklandı. BUSKİ planlı su kesintileri, günlük 12 saati geçmemek kaydıyla merkez ilçelere bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak uygulanmaktadır. Peki Bursa’da sular ne zaman gelecek, su kesintisi kaç saat sürecek, hangi mahalleler etkilenecek? İşte 12 Ekim BUSKİ Bursa su kesinti programı detayları.
BUSKİ, belirli saatler arasında merkez ilçelere bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak 12 saatlik su kesintisi planlandığını duyurdu. kesintiler, Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel, Mudanya ve Karacabey ilçelerindeki çok sayıda mahalleyi etkileyecek. Kesintiler, farklı gün ve saatlerde üç ana grup halinde gerçekleştirilecektir. İşte ilçe ilçe, mahalle mahalle tüm detaylar: Peki Bursa su kesintisi kaç saat sürecek, hangi mahalleler etkilenecek? İşte 12 Ekim BUSKİ Bursa su kesinti programı detayları.
OSMANGAZİ
NAMIK KEMAL
Planlanan Başlangıç Tarihi: 12/10/2025 01:30
Planlanan Bitiş Tarihi: 12/10/2025 12:00
Kesim Tarihi: 12/10/2025 01:30
Açıklama: OSMANGAZİ İLÇESİ ; C3_D09 Alt bölgesinde bulunan, Namık Kemal Mahallesi 9. Güven Sokak ve Civarı "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 12.10.2025 Tarihinde 01:30 ile 12:00 Saatleri Arasında, "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşların tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.
1. Grup Su Kesintisi: 10-14 Ekim 2025
Bu gruptaki kesintiler iki aşamada uygulanacaktır:
1. Aşama: 10 Ekim Cuma saat 17:00'de başlayacak ve 11 Ekim Cumartesi saat 05:00'te sona erecek. Toplam kesinti süresi 12 saat olacaktır.
2. Aşama: 13 Ekim Pazartesi saat 17:00'de başlayacak ve 14 Ekim Salı saat 05:00'te sona erecek. Bu aşamanın da toplam süresi 12 saattir.
2. Grup Su Kesintisi: 11-15 Ekim 2025
Bu gruptaki kesintiler de iki farklı tarihte yapılacaktır:
1. Aşama: 11 Ekim Cumartesi saat 17:00'de başlayacak ve 12 Ekim Pazar saat 05:00'te sona erecek. Toplam kesinti süresi 12 saattir.
2. Aşama: 14 Ekim Salı saat 17:00'de başlayacak ve 15 Ekim Çarşamba saat 05:00'te sona erecek. Bu aşamanın da toplam süresi 12 saattir.
Bursa’da su kesintisinden etkilenecek mahalleler:
Osmangazi: Ahmetpaşa, Akpınar, Aktarhüssam, Alacamescit, Altınova (bir kısmı), Bağlarbaşı, Bahar, Başaran, Çiftehavuzlar, Cirhane, Demirtaş, Barbaros, Demirtaş, Cumhuriyet, Demirtaş Dumlupınar, Demirtaş Sakarya, Demirtaşpaşa, Dereçavuşköy, Doğanbey, Ebu İshak, Elmasbahçeler, Fatih, Gülbahçe, Güneştepe, Hacı İlyas, Hamitler (bir kısmı), Hocaalizade, İsmetiye, Kayhan, Kemerçeşme (bir kısmı), Kırcaali, Kiremitçi, Koğukçınar, Küçükbalıklı (bir kısmı), Küplüpınar, Nalbantoğlu, Orhanbey, Reyhan, Sakarya, Santralgaraj, Selamet, Selçukhatun, Şehreküstü, Tahtakale (alt kısmı), Tayakadın, Tuna, Tuzpazarı, Ulu, Yenikent, Yeşilova, Yunuseli.
Yıldırım: 152 Evler, Anadolu, Baruthane (alt kısmı), Beyazıt, Davutdede, Duaçınarı, Eğitim (alt kısmı), Ertuğrulgazi (alt kısmı), Güllük, Kazımkarabekir, Mehmetakifersoy (alt kısmı), Millet, Mimarsinan, Ortabağlar, Selçukbey, Siteler, Şükraniye, Vatan, Yıldırım (alt kısmı), Yunusemre.
Nilüfer: 30 Ağustos Zafer, Akçalar, Balkan, Çamlıca, Gümüştepe, Hasanağa, Hasanağa Toki, HOSAB, İrfaniye Emekli Tokileri, Kayapa, Kayapa OSB, Kayapa Toki, Kızılcıklı, Kızılcıklı Toki, Konak, Odunluk.
Gürsu: İstiklal, Kurtuluş, Zafer.
3. Grup Su Kesintisi: 13-16 Ekim 2025
Programın son grubundaki kesintiler de iki aşamalı olarak planlanmıştır:
1. Aşama: 13 Ekim Pazartesi saat 17:00'de başlayacak ve 14 Ekim Salı saat 05:00'te sona erecek. Toplam kesinti süresi 12 saat olacaktır.
2. Aşama: 15 Ekim Çarşamba saat 17:00'de başlayacak ve 16 Ekim Perşembe saat 05:00'te sona erecek. Bu aşamanın da toplam süresi 12 saattir.