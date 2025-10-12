BUSKİ, belirli saatler arasında merkez ilçelere bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak 12 saatlik su kesintisi planlandığını duyurdu. kesintiler, Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel, Mudanya ve Karacabey ilçelerindeki çok sayıda mahalleyi etkileyecek. Kesintiler, farklı gün ve saatlerde üç ana grup halinde gerçekleştirilecektir. İşte ilçe ilçe, mahalle mahalle tüm detaylar: Peki Bursa su kesintisi kaç saat sürecek, hangi mahalleler etkilenecek? İşte 12 Ekim BUSKİ Bursa su kesinti programı detayları.