BUSKİ 26 Ekim tarihli planlı su kesintisi programı: Bursa’da sular ne zaman gelecek, kesinti kaç saat sürecek, hangi ilçe ve mahalleler etkilenecek?

10:0626/10/2025, Pazar
BUSKİ Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, son dönemde artan su tüketimi ve azalan baraj doluluk oranları nedeniyle kent genelinde planlı su kesintileri uygulanacak. Planlı kesinti bugün saat 17:00’de başlayacak ve Pazartesi sabahı 05:00’ya kadar sürecek. Yaklaşık 12 saat sürecek çalışma kapsamında, Bursa’nın merkez ilçelerine bağlı bazı mahallelerde dönüşümlü olarak su verilemeyecek. İşte BUSKİ’nin 26 Ekim tarihli planlı su kesintisi programı.

BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün yaptığı duyuruya göre, azalan su kaynakları ve baraj doluluk oranlarının kritik seviyelere inmesi nedeniyle planlı su kesintileri uygulanacak. BUSKİ su kesintisi bugün saat 17:00’den Pazartesi saat 05:00’ya kadar 12 saat süreyle gerçekleştirilecek. Bursa’daki su kesintileri, merkez ilçelere bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak yapılacak. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gerekli önlemleri alması öneriliyor. İşte BUSKİ 26 Ekim planlı su kesintisi programı ve detayları.

OSMANGAZİ

Ahmetpaşa, Akpınar, Aktarhüssam, Alacamescit, Altınova(bir kısmı), Bağlarbaşı, Bahar, Başaran, Çiftehavuzlar, Çirişhane, Demirtaş Barbaros, Demirtaş Cumhuriyet, Demirtaş Dumlupınar, Demirtaş Sakarya, Demirtaşpaşa, Dereçavuşköy, Doğanbey, Ebu İshak, Elmasbahçeler, Fatih, Gülbahçe, Güneştepe, Hacı İlyas, Hamitler(bir kısmı), Hocaalizade, İsmetiye, Kayıhan, Kemerçeşme(bir kısmı), Kırcaali, Kiremitçi, Koğukçınar, Küçükbalıklı(bir kısmı), Küplüpınar, Nalbantoğlu, Orhanbey, Reyhan, Sakarya, Santralgaraj, Selamet, Şehreküstü, Tahtakale(alt kısım), Tayakadın, Tuna, Tuzpazarı, Ulu, Yenikent, Yeşilova, Yunuseli.

YILDIRIM

152 Evler, Anadolu, Baruthane(alt kısmı), Beyazıt, Davutdede, Duaçınarı, Eğitim(alt kısmı), Ertuğrulgazi(alt kısmı), Güllük, Kazımkarabekir, Mehmetakifersoy(alt kısmı), Millet, Mimarsinan, Ortabağlar, Sakarya, Selçukbey, Siteler, Şükraniye(bir kısmı), Vatan, Yıldırım(alt kısmı), Yunusemre.

NİLÜFER

30 Ağustos Zafer, Akçalar, Balkan, Çamlıca, Gümüştepe, Hasanağa, Hasanağa Toki, HOSAB, İrfaniye Emekli Tokileri, Kayapa, Kayapa OSB, Kayapa Toki, Kızılcıklı, Konak, Kurtuluş(Kocatepe Cad.üst kısmı), Odunluk.

27 Ekim BUSKİ Su kesintisi de yine aynı saatte yani saat 17:00 ile Pazartesi saat 05:00 arasında 12 saat olarak uygulanacak. İşte su kesintisinden etkilenecek mahalleler.

OSMANGAZİ

Adalet, Ahmetbey, Aksungur, Alaaddin, Alacahırka(bir kısmı), Alemdar, Alipaşa, Altınova(bir kısmı), Altıparmak, Armutköy, Atıcılar(bir kısmı), Çırpan, Çukurcaköy, Doğanevler, Emek Adnan Menderes, Emek Zekai Gümüşdiş, Emek, Fatih Sultan Mehmet, Gaziakdemir, Geçit, Hamitler(bir kısmı), Hocahasan, Hürriyet, İbrahimpaşa, İntizam, İstiklal, İvazpaşa, Kavaklı, Kuruçeşme, Küçükbalıklı(bir kısmı), Maksem, Mollafenari, Mollagürani, Nilüferköy, Orman Bölge Md., Osmangazi, Panayır, Pınarbaşı, Selimiye, Soğanlı, Soğukkuyu, Şahabettinpaşa, Tahtakale, Veyselkarani, Yenibağlar, Yeniceabat, Yenikaraman.

YILDIRIM

75.Yıl, Arabayatağı, Bağlaraltı, Baruthane(üst kısmı), Çınarönü, Davutkadı, Değirmenlikızık(alt kısmı), Eğitim(üst kısmı), Emirsultan, Erikli, Ertuğrulgazi(üst kısmı), Esenevler, Fidyekızık, Hacıseyfettin, Hocataşkın, Kaplıkaya, Karaağaç, Karamazak, Kurtoğlu, Maltepe, Mehmetakifersoy(üst kısmı), Mevlana, Meydancık, Musababa(bir kısmı), Namazgah, Piremir(bir kısmı), Samanlı, Selimzade, Sıracevizler, Sinandede, Şükraniye(bir kısmı), Ulus, Umurbey(alt kısmı), Yavuzselim, Yediselviler, Yeşil, Yeşilyayla, Yıldırım(üst kısmı), Zümrütevler(Çiçek Cad.alt kısmı).

NİLÜFER

Alaaddinbey, Beşevler, Çalı, Demirci, Esentepe, Kültür, Tahtalı, Üçevler, Ürünlü, Yaylacık.


MUDANYA

Akköy, Aydınpınar, Bademli(üst bölge), Çınarlı, Dedeköy, Dereköy, Güzelyalı Burgaz, Güzelyalı Eğitim, Güzelyalı Siteler, Güzelyalı Yalı, İpekyayla, Kaymakoba, Küçükyenice, Mirzaoba, Mürsel, Ülkü, Yaylacık, Yenimahalle, Yörükali.


KESTEL

Barakfakih, Barakfakih OSB, Dudaklı, Narlıdere, Serme.

