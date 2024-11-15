Dünyanın lider elektrikli otomobil üreticisi BYD’nin en yeni modeli, yüksek performansı, sportif SUV tasarımıyla birleştiren BYD SEALION 7 oldu. BYD'nin yeni SEALION 7 modeli, 2025'in üçüncü çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulacak. Yüksek performanslı elektrikli 7, D-SUV segmentinde sportif tasarım ile ilerici elektrikli araç teknolojisi ve konforu buluşturan BYD SEALION 7'nin Türkiye'deki satış fiyatı merak ediliyor. İşte BYD SEALION 7 özellikleri ve satış fiyatı...
Çinli otomotiv devi BYD, tamamen elektrikli yeni modeli SEALION 7’yi tanıttı ve bu heyecan verici modelin Türkiye pazarına giriş tarihini açıkladı.
BYD’nin yeni tam elektriklisi SEALION 7, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde Türkiye’de de satışa sunulacak ve markanın iddiasını daha ileriye taşıyacak.
BYD SEALION 7 ÖZELLİKLERİ NELER?
BYD’nin okyanuslardan ilham alan “Okyanus Serisi” modellerinden biri olan SEALION 7 sportif SUV gövde tarzıyla öne çıkarken, bunu güçlü ve atletik duruşa sahip hatlarıyla tamamlıyor.
SEALION 7’nin ön kısmında, Okyanus Serisi modellerine özgü tasarım unsurları dikkat çekiyor. Markanın ikonik ‘X’ formu öne çıkarken, U şeklinde ‘yüzer’ LED farlar ve dalgaların hareketini anımsatan derin kıvrımlar tasarım dilinin detayları olarak araca şıklık katıyor.
SEALİON 7’ye yandan bakıldığında alçak ön kısım, akıcı çizgilere sahip tavan ve zarif arka spoyler, belirgin bir fastback tasarımı ortaya çıkarıyor. SUV gövde yapısına sahip olmasına rağmen atletik duruşunu koruyan BYD SEALION 7, hareket halindeyken gövdeye gizlenen kapı kolları sayesinde hem daha şık bir görünüm elde ediyor hem de aerodinamik verimliliğini artırıyor.
BYD SEALION 7’nin performans ipuçları, arka tarafta kaslı çamurluklar, sportif tampon hatları ve aracın tüm genişliğini kullanan bir ışık şeridi ile devam ediyor. Arka ışıklandırmalarda yer alan su damlası efekti Okyanus Serisi imzalarından biri olarak dikkat çekiyor.
SEALION 7, 4,830 uzunluğa, 1,925 genişliğe ve 1,620 mm yüksekliğe sahip ve 2,930 mm aks aralığıyla geniş bir iç hacim sunuyor.
23.000 devir dakika ile dünyanın en hızlı seri üretim motoruna sahip
BYD SEALION 7, dikkat çekici tasarımını yüksek performanslı elektrikli motorla birleştirerek fark yaratıyor. BYD’nin mühendislik deneyimi çift V şeklindeki mıknatıslar ve %92’lik bobin doluluk oranına sahip düz tel sarım gibi ileri teknoloji çözümler sayesinde SEALION 7’nin üstün teknolojiye sahip bir motorla donatılmasını sağladı. Yeni modelin arkadaki elektrikli motoru, 23.000 d/dak’a kadar hızlarda çalışabiliyor ve bu da onu dünyanın en hızlı seri üretim elektrik motoru yapıyor. Böylece SEALION 7, yüksek maksimum hıza tek kademeli bir şanzımanla ulaşabiliyor.
Tek şarjda 500 km’yi aşan menzil
BYD SEALION 7, iki farklı batarya kapasitesiyle müşterilerine performans ve maksimum menzil arasında esnek seçim yapma imkânı sunuyor. Arkadan itişli ve dört tekerlekten çekişli AWD modellerinde yer alan 82.5 kWsa kapasiteli Blade Batarya, WLTP ölçümlerine göre tek motorlu versiyonda 482 km, iki motorlu versiyonda ise 456 km menzil sunuyor.
Ürün gamının en üst modelinde, 91.3 kWsa kapasiteli daha büyük bir batarya paketi sunuluyor. Böylece BYD SEALION 7’nin güçlü performansı 502 km’ye varan yüksek menzillerle bir araya getiriliyor.
BYD SEALION 7 yüzde 10’dan yüzde 80 kapasiteye, 150kW DC yüksek hızlı şarj gücüyle 32 dakikada ulaşırken, 230kW DC yüksek hızlı şarj gücüyle ise sadece 24 dakikada ulaşabiliyor.
Kullanışlı ve Geniş Bagaj Alanı
BYD SEALION 7, sadece teknolojisiyle değil, sunduğu geniş iç hacmiyle de dikkat çekiyor. Arka koltuklar dik pozisyonda olduğunda, araç 520 litrelik bir bagaj kapasitesine sahip. Koltuklar katlandığında ise bu hacim 1.789 litreye kadar çıkabiliyor. Ayrıca, ön kısımda bulunan 58 litrelik bagaj da küçük eşyalar için ek bir depolama alanı sunuyor.
Türkiye’de Satışa Sunulma Tarihi
Türkiye pazarına girmesi heyecanla beklenen BYD SEALION 7, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde satışa sunulması planlanıyor. Elektrikli araç tutkunları, bu tarihi dört gözle beklerken, SEALION 7’nin Türkiye pazarında önemli bir yer edinmesi bekleniyor.
BYD SEA LİON 7 TÜRKİYE SATIŞ FİYATI NE KADAR OLACAK?
BYD SEA LİON 7 Türkiye'de 1.200.000₺ başlangıç fiyatıyla satışa çıkması konuşuluyor. Ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.