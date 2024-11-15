SEALİON 7’ye yandan bakıldığında alçak ön kısım, akıcı çizgilere sahip tavan ve zarif arka spoyler, belirgin bir fastback tasarımı ortaya çıkarıyor. SUV gövde yapısına sahip olmasına rağmen atletik duruşunu koruyan BYD SEALION 7, hareket halindeyken gövdeye gizlenen kapı kolları sayesinde hem daha şık bir görünüm elde ediyor hem de aerodinamik verimliliğini artırıyor.





BYD SEALION 7’nin performans ipuçları, arka tarafta kaslı çamurluklar, sportif tampon hatları ve aracın tüm genişliğini kullanan bir ışık şeridi ile devam ediyor. Arka ışıklandırmalarda yer alan su damlası efekti Okyanus Serisi imzalarından biri olarak dikkat çekiyor.







