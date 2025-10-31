Altın fiyatları, ABD-Çin ticaret geriliminin tansiyonunun düşmeye başlaması ve Fed kararı sonrası Jerome Powell'ın açıklamaları ile kayıplarını sürdürdü. Ons altın, haftanın son işlem gününe 4.023 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3.991 dolar, en yüksek de 4.046 dolar seviyesi görüldü. Küresel altın talebi bu yılın üçüncü çeyreğinde yatırımların güçlü seyretmesiyle yıllık bazda yüzde 3 arttı ve 1313 tonla en yüksek çeyreklik dönem seviyesini gördü. Dünya Altın Konseyi Kıdemli Piyasalar Uzmanı Louise Street "Mevcut koşullar, fiyatlarda daha fazla yukarı yönlü hareketin mümkün olduğunu gösteriyor" dedi. İşte güncel gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altın fiyatları.
Haftanın son işlem günü altın fiyatlarında dalgalanma yaşanıyor. Ons altın, Perşembe günü yüzde 2,4 yükselerek dört günlük düşüş serisini sonlandırmasının ardından Cuma günü yüzde 0,8 düşüş gösterdi. Gün içinde en düşük 3.991 dolara kadar gerileyen altının ons fiyatı, saat 08.10 itibarıyla ise 4.025 dolar seviyesinde seyrediyor.
Altın fiyatları saat 09.10 itibarıyla ise şu fiyatlardan seyrediyor.
Gram altın ne kadar?
Gram altın alış fiyatı 5.404,87 TL
Gram altın satış fiyatı 5.405,56 TL
Çeyrek altın ne kadar?
9.166,00 TL
9.290,00 TL
Yarım altın ne kadar?
18.337,00 TL
18.582,00 TL
Cumhuriyet altını ne kadar?
36.563,00 TL
37.017,00 TL
Ata altın ne kadar?
37.150,32 TL
38.088,49 TL
Altın düşecek mi yükselecek mi?
WGC Kıdemli Piyasalar Uzmanı Louise Street, rapora ilişkin değerlendirmesinde, üçüncü çeyrekte altının ons fiyatının 4 bin dolara doğru yükselişinin yıl boyunca talebi artıran faktörlerin gücünü ve kalıcılığını ortaya koyduğunu belirtti.
Artan jeopolitik gerilimler, inatçı enflasyonist baskılar ve küresel ticaret politikasındaki belirsizliklerin yatırımcıların portföylerinde dayanıklılık oluşturma arayışına girmesiyle güvenli liman varlıklara ilgiyi körüklediğini dile getiren Street, şunları kaydetti:
"Altına yönelik görünüm iyimserliğini koruyor. Zayıflayan ABD doları, düşen faiz beklentileri ve stagflasyon tehdidi, yatırım talebini daha da artırabilir. Altın bu yıl rekor üstüne rekor kırdı ve mevcut koşullar, fiyatlarda daha fazla yukarı yönlü hareketin mümkün olduğunu gösteriyor. Araştırmalarımız, piyasanın henüz doygunluğa ulaşmadığını ve altını stratejik olarak elde tutmanın gerekçesinin hala güçlü biçimde geçerli olduğunu ortaya koyuyor."
Fed faiz indirdi, altın tırmanışa geçti! ABD'li dev banka tahminini yükseltti
Dünya Altın Konseyi (WGC), altın talebine ilişkin üçüncü çeyrek raporunu yayımladı. Buna göre, tezgah üstü (OTC) işlemler dahil olmak üzere küresel altın talebi üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 3 artışla 1313 tona ulaştı. Bu talep, bugüne kadar çeyreklik dönemde görülen en yüksek seviye oldu. Talebin ekonomik karşılığı 146 milyar dolar oldu.
Merkez bankaları üçüncü çeyrekte altın alımlarını artırarak toplamda 220 ton net altın satın aldı. Bu miktar, ikinci çeyreğe göre yüzde 28 ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artışa karşılık geldi. Yılın 9 aylık döneminde, merkez bankalarının net altın alımları 634 tona ulaştı. Bu rakam, son üç yıldaki olağanüstü yüksek seviyelerin gerisinde kalsa da 2022 öncesi dönemin oldukça üzerinde gerçekleşti.
Öte yandan altın fiyatlarının nasıl bir seyir izleyeceği merak edilirken, ABD'li banka Wells Fargo'dan yeni bir tahmin geldi. Wells Fargo, ons altın için 2026 sonu hedef bandını 3 bin 900-4 bin 100 dolardan 4 bin 500-4 bin 700 dolara çıkardı. Altın fiyatları bu yıl yüzde 51 yükseldi.