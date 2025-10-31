Fed faiz indirdi, altın tırmanışa geçti! ABD'li dev banka tahminini yükseltti

Dünya Altın Konseyi (WGC), altın talebine ilişkin üçüncü çeyrek raporunu yayımladı. Buna göre, tezgah üstü (OTC) işlemler dahil olmak üzere küresel altın talebi üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 3 artışla 1313 tona ulaştı. Bu talep, bugüne kadar çeyreklik dönemde görülen en yüksek seviye oldu. Talebin ekonomik karşılığı 146 milyar dolar oldu.

Merkez bankaları üçüncü çeyrekte altın alımlarını artırarak toplamda 220 ton net altın satın aldı. Bu miktar, ikinci çeyreğe göre yüzde 28 ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artışa karşılık geldi. Yılın 9 aylık döneminde, merkez bankalarının net altın alımları 634 tona ulaştı. Bu rakam, son üç yıldaki olağanüstü yüksek seviyelerin gerisinde kalsa da 2022 öncesi dönemin oldukça üzerinde gerçekleşti.

Öte yandan altın fiyatlarının nasıl bir seyir izleyeceği merak edilirken, ABD'li banka Wells Fargo'dan yeni bir tahmin geldi. Wells Fargo, ons altın için 2026 sonu hedef bandını 3 bin 900-4 bin 100 dolardan 4 bin 500-4 bin 700 dolara çıkardı. Altın fiyatları bu yıl yüzde 51 yükseldi.