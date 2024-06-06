Chery, otomotiv sektöründe güçlü adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Son modeli Tiggo 8 Pro, gelişmiş özellikleri ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor. Mayıs ayında en çok satan otomobiller arasına giren Chery Tıggo 8 pro, 3 bin 038 adet ile listenin 3. sırasında yerini aldı. Türkiye’de oldukça rağbet göre Chery Tiggo 8 pro güncel fiyat listesi merak konusu. İşte Chery Tiggo 8 Pro Luxury Excellent Avantgarde modelleri 2024 fiyatları ve öne çıkan özellikleri:
Chery Tiggo 8 Pro, sunduğu üst düzey özelliklere rağmen rekabetçi fiyatlarla satışa sunulmaktadır. Chery Tiggo 8 Pro, şık tasarımı, güçlü motoru ve geniş iç hacmi ile SUV segmentinde öne çıkan bir model. 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanı ve 1.6 TGDI benzinli motoruyla hem şehir içi kullanımda hem de uzun yolculuklarda konfor ve performans sunuyor.
Chery Tiggo 8 pro güncel fiyatlar, aracın motor ve donanım seçeneklerine göre değişiklik gösterebilir. Peki Chery Tiggo 8 pro ne kadar? İşte Chery Tiggo 8 pro Luxury Excellent Avantgarde modelleri güncel 2024 fiyat listesi:
Chery Tiggo 8 Pro Luxury: 1.583.000 TL TL
Chery Tiggo 8 Pro Excellent: 1.693.000 TL TL
Chery Tiggo 8 Pro Avantgarde: 1.843.000 TL TL
Tiggo 8 Pro, 1.6L Turbo ve 2.0L Turbo motor seçenekleri sunarak, yüksek performans ve düşük yakıt tüketimi sağlıyor.
7 ileri DCT (çift kavramalı şanzıman) ile kesintisiz güç aktarımı ve sürüş keyfi.
Geniş İç Mekan ve Konfor
7 koltuklu geniş iç mekan, aileler ve geniş arkadaş grupları için ideal.
Yüksek kaliteli malzemeler ve ergonomik tasarım ile üstün konfor.
Panoramik cam tavan, yolculukları daha keyifli hale getiriyor.
Gelişmiş Güvenlik Sistemleri
Tiggo 8 Pro, aktif ve pasif güvenlik sistemleriyle donatılmıştır. Adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı, ve 360 derece kamera sistemi gibi özellikler güvenliği artırıyor.
6 hava yastığı, ESP (Elektronik Stabilite Programı) ve TCS (Çekiş Kontrol Sistemi) ile yolculuklarda güvenliği üst düzeye taşıyor.
Teknoloji ve Bağlantı Özellikleri
12.3 inç dijital gösterge paneli ve 10.25 inç dokunmatik bilgi-eğlence ekranı ile modern bir sürüş deneyimi.
Apple CarPlay ve Android Auto entegrasyonu sayesinde, akıllı telefonlar kolayca araç sistemine bağlanabiliyor.
Kablosuz şarj, USB girişleri ve Bluetooth bağlantısı ile teknolojiyi her an yanınızda hissedeceksiniz.