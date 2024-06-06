Chery Tiggo 8 Pro, sunduğu üst düzey özelliklere rağmen rekabetçi fiyatlarla satışa sunulmaktadır. Chery Tiggo 8 Pro, şık tasarımı, güçlü motoru ve geniş iç hacmi ile SUV segmentinde öne çıkan bir model. 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanı ve 1.6 TGDI benzinli motoruyla hem şehir içi kullanımda hem de uzun yolculuklarda konfor ve performans sunuyor.