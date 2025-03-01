Emeklilikte milyonlarca çalışanı ilgilendiren önemli bir fırsat duyruldu. Emekli olduktan sonra gelirin düşmesini önleyecek Tamamlayıcı Emeklilik sistemi bu yıl devreye girecek. SGK ile birlikte ikinci bir emeklilik kazanılacak, çift ödeme olacak. Peki, çifte emeklilik sistemi ne zaman çıkacak? İkinci emeklilikten kimler, nasıl faydalanabilecek? İşte tüm ayrıntılar...
Emekli olduktan sonra maaşın düşmesinin önüne geçilecek olan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin detayları belli olmaya başladı.
Çifte emeklilik ne zaman çıkacak?
Uzun zamandır hazırlığı yapılan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile emekli olduktan sonra gelirlerin düşmesi önlenecek. Çalışanlar iki emekli maaşı alma imkânına kavuşacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kongre konuşmasında da değindiği sistemin bu yıl devreye girmesi bekleniyor.
İkinci emeklilikten kimler yararlanacak?
Çalışma hayatında olan herkes sisteme girebilecek. Daha önce emekli olmuş ve çalışmaya devam edenler de sistem ile ikinci emeklilik imkânına kavuşabilecek.
Çifte emeklilik sistemi nasıl uygulanacak?
Çalışanlar Sosyal Güvenlik Kurumu dışında ikinci bir prim ödeme sistemine alınacak. Böylece hem SGK hem de TES (Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi) primleri ödenecek. Bugün 45 yaş altına uygulanan Otomatik Katılım Sistemi (OKS) benzeri bir uygulama ile primler birikecek.
OKS'de şartlar neler?
Bugün uygulanan otomatik katılım ile Bireysel Emeklilik Sistemi'nde çalışanların ücretlerinden her ay en az yüzde 3 kesinti yapılarak primler biriktiriliyor. Ancak sistem zorunlu değil. Çalışanlar isterlerse sistemden ayrılıyor. Yeni sistem zorunlu olacak ve süre sonunda emeklilik kazanılacak
Primleri kim ödeyecek?
Çalışanların SGK primlerini işveren ödüyor. Bağkur'da ise kendileri ödeme yapıyor. Tamamlayıcı sistemde üçlü bir yapı olacak. Modele göre kişi brüt maaşının en az yüzde 3'ünü öderken işveren de aynı oranda katkı yapacak. Ödenen prim miktarının yüzde 30 kadarını da devlet katkısı yapılacak. Böylece birikim artacak.
Emeklilik şartları neler olacak?
Şu anki sistemde emeklilik şartları 10 yıl 56 yaş olarak belirlenmiş durumda. Sistemde 10 yıl çalışan 56 yaşına geldiğinde emekli olacak. 2000 sonrası şartlar düşünüldüğünde SGK'da 7 bin gün prim ile kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı var. 2000 sonrası işe giren birisi SGK öncesinde TES'den emekli olabilecek.
SGK ile ilgisi olacak mı?
Sistem SGK'nın dışında işleyecek. tamamlayıcı emeklilik, sosyal güvenlik sisteminin alternatifi olmayacak. Çalışanın emekli olduğunda maaşını tamamlayacak. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan şartları tamamlayanlar emekli olup maaş alacak. Ancak TES sistemi farklı bir işleyişle ikinci emeklilik imkânı sağlayacak. Emeklilik sistemi olduğu için tamamlayıcı emekliliğe giren, belirli şart ve koşulları sağlayana kadar sistemde kalıp, emekliliği için biriktirecek.
Para nasıl ödenecek?
SGK'dan emekli olanlar hesaplanan maaşlarını alacaklar. TES'ten emekli olanlara iki alternatif sunulacak. İsteyen maaş isteyen toplu para alabilecek.
Kıdem tazminatı ile birleşecek mi?
Tamamlayıcı emeklilik, sosyal güvenlik sisteminin alternatifi olmayacağı, sosyal güvenliğin yerini almayacağı ve sadece çalışana emekliliğinde ek gelir sağlayacağı için kıdem tazminatı ile de uzaktan yakından ilgisi olmayacak.
Yaş şartı kaç olacak?
Şu anda uygulanan sistemde BES ile emeklilik yaşı 56 olarak uygulanıyor. Yeni tamamlayıcı emeklilik sisteminde bu şartın değiştirilmesi de söz konusu olabilecek. Üzerinde çalışılan formüller arasında 60 yaş da bulunuyor. Ancak kesin karar yasal düzenleme sırasında verilecek.