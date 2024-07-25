Clement Lenglet, Fransız futbolunun deneyimli stoperlerinden biridir. Hava hakimiyeti, pas yeteneği ve oyun kurucu özellikleriyle dikkat çeken Lenglet, kariyeri boyunca birçok önemli kulüpte forma giymiştir. Peki, Clement Lenglet kimdir, nerelidir ve hangi takımlarda oynamıştır? İşte Clement Lenglet'in hayatı ve futbol kariyeri.
Clement Lenglet Kimdir?
17 Haziran 1995 tarihinde Fransa'da doğan Clement Lenglet, futbol hayatına 2013 yılında Nancy takımında başlamıştır. Genç yaşlardan itibaren gösterdiği performansla dikkat çeken Lenglet, kısa sürede Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girmiştir. Hava hakimiyeti, pas yeteneği ve oyun kurucu özellikleriyle dikkat çeken Lenglet, modern bir stoper profiline sahiptir.
Clement Lenglet hangi takımlarda oynadı?
Nancy: Profesyonel kariyerine 27 Eylül 2013 tarihinde Nancy takımında başlayan Lenglet, burada gösterdiği performansla Sevilla'nın dikkatini çekmiştir.
Sevilla: 4 Ocak 2017 tarihinde Lenglet, İspanya'ya gitti ve 2021 yılına kadar La Liga ekibi Sevilla ile anlaştı. Transfer ücreti olarak Nancy'ye 5 milyon € ödendi. Nancy'dan Sevilla'ya transfer olan Lenglet, La Liga'da kendisini gösterme fırsatı bulmuş ve başarılı bir dönem geçirmiştir.
19 Ağustos 2017 tarihinde Lenglet, Sevilla adına ilk golünü sezonun ilk maçında 1-1 berabere kaldıkları Espanyol maçında attı ve bu gol, maçın ilk golü oldu. Golde topun çizgiyi geçip geçmediği tartışma konusu oldu. Avrupa'daki ilk golünü 1 Kasım'da 2-1 evlerinde kazandıkları Spartak Moskova maçında attı. Éver Banega'nın ortasında attığı kafa golü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında geldi. Son 16 ilk maçlarında Manchester United'a karşı Sevilla'nın maçı gol yemeden tamamlamasıyla ESPN FC tarafından Lenglet, Şampiyonlar Ligi En İyi XI'e alındı.
Barcelona: 12 Temmuz 2018 tarihinde Lenglet, serbest kalma maddesi 35 milyon € karşılığında Barcelona'ya transfer oldu. 2018 Supercopa de España'da önceki takımı Sevilla'yı 2-1 yendikleri maçta 90 dakika oynadı. 23 Eylül'de Lenglet, La Liga'daki ilk maçı Girona'ya karşı Pere Pons'a dirseği dolayısıyla kırmızı kart aldı.
Clement Lenglet milli takım kariyeri
21 Mayıs 2019 tarihinde Lenglet, Didier Deschamps tarafından Fransa A millî takımına Bolivya ile hazırlık maçı ve Andorra ile Türkiye'ye karşı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri için çağrıldı. 11 Haziran 2019 tarihinde Lenglet, ilk Fransa A millî maçına UEFA Euro 2020 elemelerinde 4-0 deplasmanda yendikleri Andorra karşısında çıktı ve maçın tamamında forma giydi.
2010-2011 Fransa Fransa U-16 oynadığı maç 6 attı gol (0)
2011-2012 Fransa Fransa U-17 oynadığı maç 14 attı gol (0)
2012 Fransa Fransa U-18 oynadığı maç 3 attı gol (0)
2013 Fransa Fransa U-19oynadığı maç 6 attı gol (0)
2014 Fransa Fransa U-20 oynadığı maç 2 attı gol (0)
2015-2016 Fransa Fransa U-21 oynadığı maç 10 attı gol (0)
2019- Fransa Fransa oynadığı maç 14 attı gol (1)
Toplam 55 maçta oynadı, attığı gol (1)
Clement Lenglet profesyonel kariyeri
2012-2014 Nancy B oynadığı maç 33 attığı gol (6)
2013-2017 Nancy oynadığı maç 77 attığı gol (2)
2017-2018 Sevilla oynadığı maç 52 attığı gol (4)
2018- Barcelona oynadığı maç 105 attığı gol 4)
2022-2023 Tottenham Hotspur (kiralık) oynadığı maç 26 attığı gol (0)
2023- Aston Villa (kiralık) oynadığı maç 14 attığı gol 0)
Toplam oynadığı maç 307 attığı gol (16)