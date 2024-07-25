Sevilla: 4 Ocak 2017 tarihinde Lenglet, İspanya'ya gitti ve 2021 yılına kadar La Liga ekibi Sevilla ile anlaştı. Transfer ücreti olarak Nancy'ye 5 milyon € ödendi. Nancy'dan Sevilla'ya transfer olan Lenglet, La Liga'da kendisini gösterme fırsatı bulmuş ve başarılı bir dönem geçirmiştir.